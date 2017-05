Todavía hay tela para cortar en el universo Prison break





Así lo cree Amin El Gamal, quien se lució como Cyclops en el esperado regreso de la serie carcelaria, que esta noche concluye su quinta temporada. En diálogo con este medio, habló de su lucha por romper con el estigma que las ficciones replican sobre las minorías árabes

Amin El Gamal tiene 31 años, es hijo de egipcios pero nació en Estados Unidos, y en la sangre lleva los genes de la actuación, ya que su abuela era una actriz en el país africano. El joven saltó a la fama gracias al relanzamiento de Prison break, la serie protagonizada por Wentworth Miller y Dominic Purcell, en la que dos hermanos hacen lo imposible por escapar de la cárcel.

Más allá del éxito de la producción, el actor no pierde el norte y mantiene firme su interés por cambiar la imagen que tanto los medios como las ficciones difunden sobre los musulmanes.

En diálogo con diario Hoy, el artista se refirió a su presente en la pantalla chica y al duro momento que atraviesan las minorías en Estados Unidos.

—¿Es difícil romper el cliché del personaje inmigrante?

—Ser considerado para papeles que no sean específicos de mi etnia es una batalla cuesta arriba. Solamente interpreté un personaje “blanco”, pero es raro que me hagan trabajar sin algún que otro acento, a pesar de que no tengo ninguno.

—¿Qué sentís con respecto a la representación arábiga en las ficciones?

—Es hora de darnos cuenta de que el 99,99% de los musulmanes americanos no tienen nada que ver con el terrorismo. Para ser honesto, nunca vi un personaje como yo, creado de una manera auténtica. O somos una amenaza demoníaca, inocentes y sagrados, o muy sexualizados y payasescos. Estoy haciendo todo lo que puedo para romper ese molde y ser visto por quien soy en vez de por lo que soy.

La representación es extremadamente importante, sobre todo en un lugar multicultural como Estados Unidos. En muchas partes de este país la gente no debe haber conocido a un árabe o un musulmán en su vida. Así que aprenden qué pensar a partir de la televisión y las películas.

La industria del entretenimiento tiene el poder de formar la opinión pública, lo que puede influenciar desde pequeños incidentes racistas, hasta políticas gubernamentales. Es una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera.

—Rambo y Homeland, por ejemplo, construyeron una clara imagen del “enemigo árabe”…

—Desafortunadamente, Hollywood tiene un recorrido terrible en lo que a las relaciones humanas respecta. Ahora que las cosas han salido a la superficie, mucha gente está empezando a prometer un cambio. Lo creeré cuando lo vea. Me parece que la mejor manera de hacerlo es contratando más guionistas y productores ejecutivos árabes y musulmanes.

Mientras tanto, estoy esforzándome por hacer que los estudios reconozcan a los actores del medio oriente y el norte africano como una diversidad oficial, y estoy empezando a escribir mis propios proyectos. No tendría derecho a criticar la situación actual sin hacer algo al respecto.

—¿Qué pensás de lo que está haciendo Donald Trump?

—Creo que los esfuerzos del presidente por evitar la recepción de refugiados y aislarnos de nuestros vecinos son odiosas. Anhelo que los americanos nos unamos para responder ante esta locura y podamos emerger con más amor y prosperidad. Mientras tanto, tenemos que resistir, de la forma que sea.

“Me encantaría que mi próximo papel no tenga nada que ver con Cyclops”

Originalmente, Amin audicionó para el papel de Sid (Kunal Sharma), pero Paul Scheuring, el creador de Prison break, le pidió que leyera la parte de Cyclops. “Al principio me pareció que no era el correcto para mí, literalmente no tengo nada que ver con un violador tuerto con aspiraciones a ser del ISIS”, sentenció El Gamal.

Sin embargo, entendió que tenía un desafío por delante y decidió dar lo mejor de sí para llevarlo a cabo. “La respuesta estaba en el dolor del personaje. Hay una frase de Yalal Rumi (un poeta musulmán) que dice: La herida es el lugar por donde entra la luz”, contó el actor.

—¿Cómo construiste el personaje?

—Siempre fui un “otro”: era el chico gordo, nerd, con apariencia distinta y un poco afeminado. Se burlaban mucho de mí y quedé excluido de un montón de cosas. Así que no era difícil imaginarse la carga que podría tener alguien al borde de la locura. La necesidad de Cyclops de pertenecer es tan fuerte que puede hacer cualquier cosa, al costo que sea.

Además, investigué los espantosos videos con los que el ISIS recluta, la psicología detrás de alguien que podría unirse a un grupo así, la guerra civil en Yemen y cómo se sentiría tener un ojo menos. Me tuve que convertir en alguien inquebrantable. Fue difícil. Muchas de las realidades del personaje daban miedo y me costó emocionalmente.

—¿Hubo algo que no te gustó de él?

—Estoy agradecido por el trabajo y el desafío, pero tuve mis salvedades. Mi familia y yo nos enfrentamos a mucha discriminación y malas interpretaciones como resultado de estereotipos hirientes que los medios promulgan. El personaje de Cyclops y algunas de las tropas del show no estaban alineadas a lo que yo sé que es cierto.

Habiendo dicho eso, fue una gran oportunidad no solo para demostrar mis habilidades actorales sino también para tener una plataforma desde la cual discutir los temas que me interesan.

—¿Habrá una nueva temporada?

—Fox acaba de anunciar que no habrá otra el año que viene. Pero la señal dijo que están muy interesados en que haya más temporadas en el futuro, como también lo están Wentworth y Dominic. Así que, ¡¿quién sabe?!

—¿Cómo influyó la serie en tu carrera?

—Hace poco estuve en la nueva serie de Amazon, Transparent. El show está haciendo cosas bastante radicales que no creo que se hayan hecho alguna vez en la televisión norteamericana. Además, estuve en algunos filmes independientes que saldrán en breve. Uno se llama Message from the king y el otro es un drama que se llama First love.

Es muy pronto para hablar de cómo influyó en mi carrera, pero definitivamente fue uno de los roles más grandes y visibles que tuve.

Por otro lado, así como estoy muy agradecido, me encantaría que mi próximo papel no tuviera nada que ver con Cyclops.