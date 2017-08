“Todavía hoy recibo mensajes cariñosos por La nena”

Valeria Britos bailó en el programa de Flavia Palmiero y saltó a la fama en la recordada novela de los años 90. Hoy recorre el país haciendo teatro infantil

El barrio de Flores, en Capital Federal, vio crecer a Valeria Britos y la acompañó en sus primeros pasos en la TV argentina como bailarina de Flavia Palmiero. Luego llegó su protagónico en La nena, en el año 1995, la novela que tuvo a Rodolfo Ranni como su padre y el debut de Mariano Martínez como galán. Más tarde condujo Club Disney, y desde hace unos años, junto a Lionel Campoy (el recordado Boby Goma), recorre el país con varios espectáculos para los más chicos, con su productora Vale hacer Lío. En diálogo con este medio,Valeria repasó su carrera, con un especial recuerdo de sus inicios en la televisión.

—Empezaste tu carrera desde muy chica, ¿cómo fue crecer en los medios de comunicación?

—Tenía 14 años cuando empecé. A lo largo de mi carrera recorrí muchísimas instancias, como estar dentro de un estudio de televisión, porque hice muchas novelas. Después de ser mamá comencé a trabajar en teatro para niños, hice muchas funciones y recorrí el país con las obras de las que fui parte. En 2013 fundé mi propia productora de teatro, llamada Vale hacer Lío, junto a Lío Campoy, con quien estamos muy abocados al trabajo sobre las tablas. El laburo desde la autogestión está buenísimo. También estudié la carrea de Comunicación Social en la UBA. Ese fue mi recorrido, hice un poco de todo.

—Protagonizaste La nena, que fue la novela que te catapultó hacia otros países, ¿qué recuerdos guardás de esa ficción?

—Fue una experiencia muy linda. Viajé en varias oportunidades a varios países como Ecuador, Perú, España y Costa Rica. En ese momento, había muchas personas esperándome en los aeropuertos y no lo podía creer. Todavía hoy recibo mensajes cariñosos por La nena de parte la gente a través de las redes sociales.

—Alejandro Romay fue muy importante en tu carrera, ¿cómo lo recordás?

—Con mucho amor. Su partida me tocó muy fuerte porque mis recuerdos son muy lindos. Él confió muchísimo en mí, me dio las mejores oportunidades y tuve la suerte de trabajar en los últimos años en que él fue responsable en televisión. Antes de su partida lo crucé en un parque, tuvimos una charla muy linda y tengo el mejor de los recuerdos.

—Sos periodista y actriz, ¿qué visión tenés sobre la televisión actual?

—Veo que tanto aquí como en otros países se ha colmado de programas de espectáculos, magazines, y que la producción se hace cada vez más difícil en la Argentina. Considero que tenemos grandes autores y directores, pero se nos complica competir con otros mercados. Son pocas las ficciones que hay, como también los actores que tienen la posibilidad de obtener un trabajo en televisión. Además, nos encontramos frente a una transición en la que la televisión en sí ya no es lo que era y surgen las multiplataformas.

—¿Cómo es Valeria Britos como mamá?

—Mi hija Camille ya está en cuarto año de la secundaria y somos muy unidas, compinches, tenemos una relación muy linda. Ser mamá es hermoso. Nosotras tenemos muy buen diálogo, ella me puede contar todo, hay mucha confianza y me parece que eso es muy importante. Mi hija es un sol, la acompaño y la cuido mucho con límites y desde el diálogo.

—Tuviste siempre un perfil bajo, pero se dieron algunas peleas mediáticas con Christian Sancho, el papá de tu hija, ¿cómo está la relación con él?

—Tuvimos una exposición mediática con el papá de Camille, es cierto. Básicamente, las idas y vueltas sobre si era verdad o mentira el incumplimiento de la cuota alimentaria (el motivo de la discusión) se terminaron cuando salió en un programa en vivo el embargo por parte del juez. A partir de ese momento no hablamos más en los medios.

—En este sentido, ¿qué pensás sobre la fama?

—Quizá la gente se queda con que uno es famoso o no porque está o no en la televisión. Si tomamos ese parámetro, yo no sería famosa, porque no estoy haciendo nada en la pantalla chica. Considero que lo más lindo en un medio tan difícil es poder seguir haciendo lo que a uno le gusta. Empecé con 14 años y hace poco cumplí 41, trabajando de esto y haciendo siempre lo que amé. De esta manera, uno siente que no trabaja y hace lo que le gusta.

—¿Cómo sigue tu año laboral?

—Enfocada en el trabajo de la productora, actúo y viajo todo el tiempo con Vale hacer Lío. Estoy abierta a la posibilidad de hacer televisión, sobre todo teniendo en cuenta la fuerza que están cobrando los programas en los canales de cable. Ya no sucede como en los años 90 que los números de rating eran altísimos.