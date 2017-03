Todo sobre The americans, la serie del momento

Una de las ficciones más aclamadas vuelve con su quinta temporada, con esta historia de espionaje en la Guerra Fría

El exagente de la KGB Vasili Mitrojin reunió en dos libros una serie de documentos y archivos sobre su participación en la Guerra Fría, en los que está basada esta ficción. Además, un exespía de la CIA, Joe Weisberg, es el jefe de los guionistas de The americans. Con ese preámbulo nació en 2013 esta serie sobre espionaje que se convirtió en la favorita de la crítica y que resiste con gran calidad el paso de las temporadas.

Matthew Rhys (Brothers and sisters) y Keri Russell (Felicity) son dos espías reclutados por la KGB, que viven en Washington y son padres de dos hijos estadounidenses, quienes no conocen su verdadera identidad y se convertirán en un peligro constante durante toda la operación.

La historia finalizará el año próximo en su sexta temporada, pero en la quinta, los popes de FX prometieron aún más del suspenso que los llevó a ganarse múltiples premios desde su primera emisión.

¿Qué es lo que hace especial a The americans? Guiones sólidos y un gran reparto, del que se puede decir que sus protagonistas son pareja en la vida real, ya que se enamoraron en el rodaje. Pero lo mejor es una muestra cabal de este trabajo de espías, en el que no hay ni buenos ni malos, sino que cada persona hace lo que debe hacer. El mundo del espionaje está lleno de grises, algo en lo que Homeland, aunque lo intenta, no sale del estereotipo.

Este viernes comienza la quinta temporada. Para aquellos que aún no la vieron, Netflix tiene las primeras cuatro.