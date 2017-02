Tras la recuperación de Noah, Bublé presentó un video

Apenas una semana después de las buenas noticias que llegaron desde la clínica, el artista lanzó su nueva canción I believe in you

La enfermedad del pequeño Noah había ocupado todo su tiempo, al punto de bajarse de la presentación de los Brit Awards. Junto con la actriz argentina Luisana Lopilato decidieron que lo mejor era dejar de lado sus carreras y enfocarse de lleno en la recuperación del pequeño niño de tres años.

Fueron tres meses eternos para la familia pero, a partir del último parte médico, en donde los doctores aseguraron que aunque no estaba totalmente recuperado el panorama era más que optimista, Michael Bublé decidió que era el momento de regresar. Por eso, comenzó a difundir su nuevo videoclip, correspondiente al tema I believe in you que originalmente publicó en septiembre de 2016, antes de la presentación de su disco Nobody but me.

El nuevo material fue dirigido por el bailarín y coreógrafo Derek Hough, y cuenta la historia de amor entre un niño y una niña que perdura a lo largo de sus vidas. “Sos la luz que me eleva alto, tan brillante, me guiás, creo en vos”, dice el estribillo del video.

Francella sigue pensando en sus amigos

El actor Guillermo Francella se sumó a los saludos por las buenas noticias que los médicos brindaron a la familia Bublé-Lopilato. Además, el protagonista de El hombre de tu vida decidió saludar a la familia de manera presencial, por lo que viajó a Mar del Plata para reencontrarse con Darío Lopilato.

“Le pude dar un abrazo gigante que quería y necesitaba”, afirmó Francella, quien también confesó que estaba en deuda con su excompañero. Tanto Luisana como su hermano habían compartido el set de grabación con Guillermo en la recordada versión argentina de la comedia Casados con hijos.