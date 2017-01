Tras las críticas Cande Tinelli habló de sus tatuajes

Candelaria Tinelli no se caracteriza por hablar con los medios ni meterse en escándalos en vivo, salvo a través de las redes sociales en donde aprovecha para difundir su arte.

En medio de un móvil en la calle que no comenzó de la mejor manera – "¿Es joda? Me voy para mi casa", reprochó – habló de sus tatuajes, la opinión de la gente y reveló si averiguó o no para sacarse uno de sus dibujos.

"No se la verdad no vi nada, no quiero hablar, estoy tranquila. A mí me gusta tatuarme y estoy tranquila, respeto mucho a la gente y las opiniones distintas, pero no me engancho. Lo quería hacer hace mucho y no me molesta lo que digan", aseguró Cande.

Al ser consultada sobre si su proyecto de tatuaje tiene un límite, indicó: "No sé si tengo un límite, sí tengo un proyecto de tatuarme toda que más o menos ya lo estoy haciendo", y adelantó: "Ya van a ir viendo lo que hago".

¿QUÉ DIJO? En medio de un móvil en la calle, @candetinelli hizo algunas declaraciones https://t.co/IxzbJvUPzz — Diario HOY (@diariohoynet) 6 de enero de 2017