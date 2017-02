Tras una espera de diez años, The Who viene a la Argentina

La legendaria banda de rock británica llegará al país en septiembre, según confirmó su mánager y productor

Era marzo de 2007 y The Who cancelaba una gira que los traería a nuestro país. A diez años de esa suspensión, y para la alegría de sus miles de fanáticos, finalmente la legendaria banda británica confirmó que pisará los escenarios argentos en septiembre próximo.

Fue el productor y mánager de The Who, Bill Curbishley, quien lo confirmó a BBC Radio. “Estaremos girando por el continente americano y todavía no lo puedo creer, pero iremos hacia abajo, a Sudamérica, por primera vez. Mi esposa es argentina y sé que ahí hay una gran audiencia. Será fantástico. Iremos en septiembre y haremos tres shows en Brasil, uno en Chile y otro en Buenos Aires, en el estadio de River”, contó el representante.

Así, la banda podrá redimirse de aquella oportunidad en que debieron suspender la gira por Sudamérica, cuando The Who iba a tocar en Buenos Aires, en el estadio de River Plate, en marzo de ese año. Según la versión oficial, dicha cancelación se debió a la falta de disponibilidad de estadios en Brasil por lo que, solo con los dos shows en la Argentina y Chile, la gira no resultaba sustentable.

La banda liderada por el vocalista Roger Daltrey y el guitarrista Pete Townshend se encuentra en medio de una gira de grandes éxitos, en lo que serían sus últimas presentaciones en vivo. De esta manera, The Who tiene previstas nuevas fechas de su Back to the Who Tour 51!, que inició en 2016 y este 30 de marzo pasará por Londres, sumando un total de siete presentaciones en Inglaterra.

Cabe destacar que en el pasado mes de octubre, incluso, se presentaron en el festival Desert Trip, donde compartieron cartel con artistas como Bob Dylan, Paul McCartney y The Rolling Stones, entre otros.