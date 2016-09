Un auténtico festejo: Los Decadentes cumplen 30 años

La banda más festiva de nuestro país llegó a las tres décadas y Diego Demarco, guitarrista y compositor, hizo un repaso desde sus inicios hasta este celebrado presente

Los Auténticos Decadentes están festejando sus 30 años en la música. La banda fue creada por Gustavo “Cucho” Parisi, Jorge Serrano, alias “Perro Viejo”, y Gastón “el Francés” Bernardou. Un año después se les unió Diego Demarco, conocido como “George Harrison Dk”, por sus compañeros. Con diez discos editados y un crecimiento sostenido en países de habla hispana, vienen de hacer dos Luna Park y mañana se presentarán en nuestra ciudad. Demarco, compositor de himnos como El gran señor, La prima lejana, Besándote y Se va como la vida, atendió a diario Hoy, y habló de todos estos años en la música.

—Al principio tocaban para un público punk, ¿costó que la gente y los medios del rock nacional los aceptaran?

—El público nuestro era de barrio, tocábamos en festivales punk. Y sí, nos seguían punks y gente de todo tipo. Lo que pasa es que nuestra música tenía algo de rebeldía, una mezcla de ritmos, y eso nos acercaba mucho, teníamos un espíritu afín. Lo que pasó con el rock más clásico es que, si bien no había prejuicios ni nos rechazaban, sí había indiferencia hacia nosotros. Pero con el tiempo empezaron a acercarse y a reconocernos.

—¿Cómo llegaron a los ritmos latinoamericanos?

—El padre del Francés trajo unos casetes de cumbia colombiana de un viaje por Ecuador. A Jorge (Serrano) y a mí nos encantó.

—¿Y cuándo te lanzaste a componer?

—Jorge es la clave. Tenía un pibe al lado que encima era mi amigo y hacía canciones buenísimas. Por ahí la gente piensa que componer es una cosa rara, pero cuando tenés al lado tuyo a una persona que hace buenas canciones, y vos más o menos tocás la guitarra, te animás.

—¿Recordás tu primera canción?

—Vivía con mis viejos. Se fueron a dormir, era muy tarde, y yo todas las noches me sentaba con el mate a escuchar los cassettes de música de Colombia. Me acuerdo que apagué la cassetera y me fui a componer Se va como la vida, como si fuera una continuación del tema que había escuchado.

La conquista de México

Los Decadentes son casi tan populares como el tequila en el país azteca. En el último festival Vive Latino, que tuvo lugar en abril de este año, convirtieron el Foro Sol del DF en una auténtica pista de baile con más de 100.000 personas a pura fiesta.

—¿Cómo empezó la locura por ustedes en México?

—Decidimos ir allá porque sabíamos que se podía hacer carrera. Como a Los Enanitos verdes les había ido bien, dijimos vamos. Empezamos a poner dinero de nuestros bolsillos, perdimos plata durante años y dejamos de ir. Pasó el tiempo y nos preguntamos ¿qué pasa que no estamos yendo a México? Lo que sucedió es que la gente se identificó mucho con nuestras canciones, porque al mexicano le gusta el formato canción. Nosotros tenemos gustos parecidos a los mexicanos: el ska, los ritmos latinos y eso nos acercó. México es un lugar para ir. Siempre que vamos salen cosas, es un lugar muy rico.

—¿Qué es lo que te dieron y lo que te quitaron estos años de carrera?

—Lo que más valoro es que vivimos de lo que nos gusta. Sé que cuando el fin de semana llegue, yo voy a estar trabajando de lo que me gusta. Pero pierdo en que vivimos a contramano de todo el mundo. Por ahí en casa quieren hacer un asado el sábado y yo estoy de viaje, o estoy muy cansado de tanto tocar y no quiero saber nada.

—¿Qué sueño les queda por cumplir?

—Tocar en algún lugar masivo en Argentina, como nos pasó en México, donde hicimos un show para más de 100.000 personas. Igual estamos muy agradecidos con todo lo que nos pasa. Pero es uno de los pasos que falta dar.

Los Auténticos Decadentes tocarán mañana a las 21 en el Teatro Bar de 58 entre 10 y 11.