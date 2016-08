Un cineasta uruguayo, primero en Hollywood

Fede Álvarez, con su película No respires, destronó a Escuadrón suicida del primer lugar en la taquilla de Estados Unidos

El realizador Fede Álvarez, nacido en Montevideo hace 38 años, consiguió más de US$ 10 millones el día del estreno en Estados Unidos de su filme No respires, y para hoy, lunes, se espera que supere los US$ 22 millones.

La película cuenta la historia de tres delincuentes que irrumpen en la casa de un hombre solitario para asaltarlo, ya que piensan que, como es ciego, será un objetivo fácil. Pero todo se transforma en una pesadilla para ellos, en esta cinta que cuenta con grandes cantidades de sangre y locura, que la acercan al extremogénero gore.

El artista del otro lado del Río de la Plata está en un gran momento. Después de debutar con el cortometraje El cojonudo, de 2006, con el que ganó dos premios en el festival Buenos Aires Rojo Sangre de ese año, y de alcanzar su consagración con otro proyecto de corta duración de ciencia ficción titulado ¡Ataque de pánico! en 2009, la productora Ghost House Picture le encomendó la cuarta parte de la franquicia Evil Dead, nacida en 1981. Se llamó Posesión infernal, y llegó a los cines en el año 2013.

No respires se estrenará en Argentina en septiembre y, al igual que su anterior largometraje, es protagonizado por la actriz Jane Levy.