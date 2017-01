Una buena y una mala para Bandana

Después de 11 años de su separación, la banda retornó el pasado año a los escenarios y, sorpresivamente, lanzó un nuevo single llamado Bombón, junto con el famoso cantante Wisin. Pero además de la publicación de este nuevo tema, salió de la banda Virgina Da Cunha, quien retomará su carrera solista. Al respecto contó: “Lo inesperado fue que salió el tema de las chicas sin un previo aviso, un error de comunicación que no depende de mí”. La rubia confirmó que hoy habrá un comunicado de prensa explicando su salida, y recién después de eso podrá hablar con la prensa sobre sus motivos.

No es la única que se bajó del barco, ya que la colombiana Ivonne Guzmán no formó parte del regreso porque decidió seguir con su exitosa banda La Delio Valdez, que está en pleno crecimiento y no para de tocar desde hace varios años.