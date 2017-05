Una diosa de Hollywood se le declaró a Nico Vázquez

Katheryn Winnick, quien interpreta a la imponente reina Lagertha en la serie Vikingos, le pidió al marido de Gime Accardi que sea su “guerrero”

En estos tiempos en los que la hiperconectividad achica las distancias, pueden suceder cosas increíbles como la que le ocurrió a Nicolás Vázquez. El año pasado, durante una emisión de su programa Como anillo al dedo, el actor tuvo que pausar su labor para declararle su amor incondicional a la actriz canadiense Katheryn Winnick, quien saltó a la fama mundial por su personaje de la reina Lagertha en la serie Vikingos. Lo que se pensaba que era algo del momento, finalmente se convirtió en un regalo muy especial para el actor argentino.

Es que su mánager, Gonzalo Astoviza, contactó a la rubia de 39 años y le mostró el video de su amigo declarándole su amor. A ella le divirtió la idea y le envió un video en el que piropeó de varias formas al marido de Gimena Accardi.

“Hola, Nicolás, soy Katheryn Winnick, de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenés unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set de rodaje. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un vikingo, mi escudero y guerrero personal?”, le dijo la protagonista de la ficción histórica, quien personifica a una guerrera formidable y muy seductora, tanto por su belleza como por su seguridad.

El galán argentino compartió el video en su cuenta de Instagram tirándole flores a su amor platónico al escribir: “Otro ejemplo de que la humildad te hace más grande. Gracias @katherynwinnick por tus hermosas palabras. Mi admiración hacia vos, sos una excelente actriz. Y aguante #Lagertha”.