Una infidelidad puso fin al amor entre Laurita y Fede

El rumor que al principio parecía una movida de prensa por el inicio del Bailando 2017 finalmente fue confirmado. La pareja se separó por una aventura del hijo de Carmen Barbieri con Flor Marcasoli

La historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. Así como en 2016 Fede Bal se separó de Barbie Vélez en medio de rumores de una aventura con Laurita Fernández, aunque este hecho nunca fue confirmado, la relación entre la bailarina y el hijo de Carmen fue mutando desde una amistad profunda hasta un noviazgo hiperactivo en las redes sociales.

El periodista Ángel de Brito confirmó la noticia. “Federico tiene problemas con la infidelidad. Bueno, Laurita también. La separación tiene que ver con eso. Con algo imper­donable. No hay posibilidad de que vuelvan, habiendo escuchado la historia. Hablé con uno de los dos y me contó qué pasó. Los llamé a ambos y una de las partes me dijo por qué tomó la decisión“, comenzó el periodista.

Después continuó relatando los entretelones de la ruptura y señaló a la tercera en discordia: la vedette Florencia Marcasoli. “Federico fue el que se mandó la macana. Él tuvo una relación paralela con Laura y Flor. Se vuelven a repetir las historias del pasado”, finalizó el conductor.

La historia la fueron completando los mismos protagonistas, que fueron abordados por los medios ayer por la tarde cuando tuvieron que sacarse la foto promocional para el Bailando 2017.

El joven aún se siente esperanzado con que ella revea la situación. “Estoy en un momento complicado, que espero poder solucionar. Laura es una mujer que amo. Este año quería bailar con mi novia, pasarla bien. Ojalá pueda revertir este momento complicado que estoy pasando. Desde que estoy con Laura, soy el tipo más fiel del mundo. Pasaron otras cosas que yo afronté estos días, como pude”, se explayó Bal.

Por su parte, Laurita expresó: “Estoy muy nerviosa. Pasó algo y decidí separarme. Esto pasó antes de ayer y prefiero no dar los motivos. Pasó algo que me desilusionó. Yo me la jugué por Fede, cuando todos me decían que no estuviera en una relación con él. Él es muy importante. Me la jugué y salió mal. Si él tiene ganas de volver a intentarlo en un tiempo… Tengo que procesarlo. Hoy para mí es definitivo, pero tal vez no para él”, dijo la conductora de Combate.

La tercera en discordia

La que tampoco se quedó sin contar su versión fue Flor Marcasoli, quien explicó: “Desde que volví a Buenos Aires, después de hacer temporada en el verano, a Federico no le hablé más. Hablamos por teléfono hasta que él blanqueó una relación que a mí me tomó por sorpresa. De hecho, en el verano, nosotros hacíamos cosas juntos sin escondernos, él me decía que estaba solo”.

Luego le echó más leña al fuego al declarar: “No estoy ilusionada, ni enamorada, no siento nada más que dolor cuando Federico me ignora o me ningunea… Él no me ha respetado, me ha mentido. Hay cosas que ya no tengo ganas de pasar. Me mintió diciendo que estaba solo, que no estaba con nadie. En la intimidad es una cosa, pero después en lo mediático es otro tema”.