Universal y Disney pelean mano a mano por la taquilla

Las dos empresas cinematográficas más importantes del mundo están muy parejas en cuanto a la recaudación. ¿Qué les queda para el resto del año?

El año pasado Disney obtuvo un récord histórico en las taquillas del cine, con Universal Pictures pisándole los talones. Este año vienen muy igualadas: a nivel mundial la empresa del ratón Mickey recaudó con La bella y la bestia US$ 1.234,5 millones; Guardianes de la galaxia 2, US$ 799 millones; Piratas del Caribe 5: la venganza de Salazar, US$ 387,4 millones, y el documental sobre osos pandas Born in China,

US$ 23,6 millones. Por ende, lleva US$ 2.444,5 millones de recaudación (dejando de lado lo conseguido por Rogue One: una historia de Star Wars, que se estrenó en diciembre de 2016).

Por el lado de Universal, sus números más importantes fueron: Rápido y furioso 8, US$ 1.225,4 millones; 50 sombras más oscuras, US$ 378,8 millones; La gran muralla, US$ 332 millones, Fragmentado, US$ 276,9 millones, ¡Huye! US$ 241,7, millones y La razón de estar contigo, US$ 193,1 millones, que hacen un total de US$ 2.647,9 millones, por lo que se posiciona como la empresa cinematográfica más exitosa en lo que va del año.

Más atrás viene Fox, con Logan, Alien: Covenant y Un jefe en pañales como estandartes, que sumadas a otras producciones llegan a US$ 1.346,8 millones, superando a Warner Bros. que se encuentra cuarta en la tabla de posiciones gracias a lo logrado por Kong: Skull island; Batman: lego; El rey arturo: la leyenda de la espada, que llegaron a US$ 1.044,1 millones de recaudación, aunque con el debut de La Mujer Maravilla seguramente se acerque al tercer puesto. Así, para seguir en el primer puesto a fin de año, Universal contará con La momia, con Tom Cruise, como gran candidata a llenar los cines, y Mi villano favorito 3.

Disney, con la buena performance a nivel global de Piratas del Caribe, parece tener las de ganar con los próximos estrenos, ya que se vienen dos de Pixar: Cars 3 y Coco, junto a Thor: Ragnarok, y a fin de año, una que amenaza con romper récords, Episodio VIII: los últimos jedi, de Star Wars.

Números de taquilla

Universal US$ 2.647,9 millones

Disney US$ 2.444,5 millones

Fox US$ 1.346,8 millones

Warner US$ 1.044,1 millones