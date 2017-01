EL VERANO ES HOY

Valeria Lynch: “Este año voy a grabar un disco de rock con verdaderos grosos”





En una charla exclusiva con este medio, la artista de 65 años se mostró feliz de estar en Mar del Plata, donde se presentó en el marco de un evento gratuito organizado por la Provincia de Buenos Aires

El año 2017 no será uno más para Valeria Lynch, una de las voces más emblemáticas del país. La artista de 65 años, cumplidos el 7 de enero pasado, se encuentra actualmente en La Feliz para ser parte del ciclo Acercarte, organizado por la Provincia de Buenos Aires, que consiste en llevar grandes artistas, espectáculos, cine y actividades a diversos lugares de forma gratuita.

Lynch se presentó el lunes por la noche en el Parque Camet, y allí habló en forma exclusiva con diario Hoy sobre su presente y su futuro, que incluye un disco de rock y un libro de anécdotas.

—¿Qué sentís al estar tocando en Mar del Plata en este festival?

—La gente de Mar del Plata me recibió de un modo fantástico, y sobre el ciclo Acercarte te puedo decir que es muy bueno. Me parece bárbaro que haya espectáculos gratuitos, porque se hace difícil pagar algunas entradas en este momento en el que la gente no está pasando un buen momento económico.

Me parece que ayuda mucho a las personas y también a los artistas. Es muy bueno. Hay veces que no te contratan de todos lados, que no piensan en vos. Por eso está bueno, porque yo de esta manera pude venir, y si dependía de algún productor que me contratara quizá no me podía encontrar con el público de aquí. Además que se de la posibilidad de que converjamos artistas de varios estilos en los distintos días es fantástico.

—Hablando de diferentes artistas, estuviste con Jorge Vázquez, un tanguero que viene en ascenso, ¿cómo te acercaste a él?

—Jorge Vázquez es un artista fantástico. Es un capo. Me invitó a cantar con él en el ND Ateneo, y esos shows estuvieron divinos. Es un talentoso de aquellos. No se lo pierdan. A mí me gusta rodearme de gente joven que tenga garra y polenta. Mis cuatro coros son alumnos de mis escuelas. Tengo 16 escuelas, voy a todas, tomo examen, y veo que hay un talento enorme, tenemos grandes artistas, voces increíbles.

—¿Qué proyectos tenés para este año Valeria?

—Muchos, por suerte. Mucho Trabajo y muchos shows. Lo distinto a todo lo que hice antes es que voy a grabar un disco de rock con Sony. Tengo invitados muy grosos del rock. Aún estoy en preproducción, ni siquiera tengo los temas. Además, estoy escribiendo un libro de anécdotas de todos mis años de carrera.

La cantante fue convocada por el sello discográfico que este año festeja sus 50 años del rock y, según los artistas que la casa disquera representa, algunos talentosos que po­drían grabar con ella son Andrés Calamaro, Fito Páez, Miguel Mateos, Marcelo Moura, Iván Noble, Palo Pandolfo, o quizás La Beriso.