Verónica Castro, indignada con la boda de su hijo

La semana pasada Cristian Castro celebró su boda con Carol Victoria Urban Flores en Mérida, Yucatán. Si bien la ceremonia fue repentina, los medios locales especularon que Verónica Castro había estado en la celebración.

Sin embargo, unos días más tarde la actriz reveló por qué no fue a la tercera boda su hijo: “La verdad es que todo lo hicieron tan inesperadamente. Me mandó una tarjetita la semana pasada, pero yo dije: No, esto es una broma, no es cierto. Es Cristian, es mi hijo y conozco cómo es”, agregó Verónica, indignada. Incluso reveló que el artista ni siquiera le presentó de manera oficial a su pareja: “No la conozco. No me la ha presentado”.