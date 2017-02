Verónica Ojeda le echó nafta al fuego

La ex de Diego Maradona dijo que “está muerto y enterrado”, y encontró en Denise Dumas una aliada totalmente inesperada

El Diez llegó de Dubái con una meta en la cabeza: arreglar sus problemas familiares. O al menos eso parecía, porque rápidamente le marcó la cancha a Verónica Ojeda y le dijo que iba a pelear la tenencia de Dieguito Fernando en la Justicia.

Totalmente indignada, Ojeda salió a criticar el rol de padre de Diego Maradona: “Hace ocho meses que no lo ve, vino en diciembre. ¿Recién ahora está desesperado por verlo? ¿No va a estar en el cumpleaños por un partido de fútbol?”. Como si con eso no bastara, aseguró: “Diego es celoso y egoísta, de mi parte está muerto y enterrado”.

La disputa se potenció después de que el campeón del mundo en 1986 criticara la decisión de su expareja de llevar a su hijo a Mar del Plata, incumpliendo una norma de la Justicia que prohibía alejarlo de Capital Federal. “Es mentira lo de los 110 kilómetros, es una locura, no lo estoy sacando al exterior”, explotó Verónica.

Ahora, la rubia cuenta con alguien que salió a defenderla en televisión: Denise Dumas. La conductora de Infama terminó a los gritos tratando a Maradona de “caradura”. “Un tipo que vive a catorce mil quinientos kilómetros, que no ve a su hijo hace tres años, que no lo llama para el cumpleaños”, comenzó Dumas y luego agregó: “¿Cómo van a citar a Verónica Ojeda? ¿Por qué no citan al padre? Su hijo solo lo ve en televisión, es una ridiculez”.