Vicuña, indignado tras la aparición de unos chats con Romina Malaspina

Se filtraron supuestos mensajes en los que el actor chileno y la exparticipante de Gran Hermano mantienen una conversación más que amistosa

Si hablamos de seducción, sin dudas el galán chileno es uno de los hombres más candentes del momento, pero desde hace más de un año y luego de terminar su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, el corazón de Benjamín Vicuña lo ocupa la China Suárez, su nueva pareja. Sin embargo, la aparición de unos supuestos mensajes con la ex-GH Romina Malaspina encendió las alertas.

Ayer, durante el programa Los ángeles de la mañana, informaron la aparición de unos mensajes y audios hot entre el actor y la rubia devenida en modelo que participó en la edición 2015 de Gran Hermano, y que actualmente está probando suerte en un reality en Chile.

En las conversaciones de WhatsApp se notó que una cierta confianza entre los dos, aunque la charla recién estaba comenzando, ya que Romina le contó a Benjamín que estaba en un programa que se transmitía por el canal trasandino Mega 28, y que se encontraba en un hotel de Santiago. “Te vas a quedar un par de meses, como mínimo”, concluyó el supuesto Vicuña.

Luego, cuando Malaspina le preguntó si estaba solo, la pareja de la China Suárez habría contestado enigmático: “Mejor no hablar de ciertas cosas”, parafraseando el hit de Sumo. Incluso, en un momento, la rubia se animó a consultarle al morocho si lo podía llamar por teléfono, a lo que él habría respondido: “Dale, pero en cinco minutos”. Tras un lapso de 17 minutos, tiempo en el que habría transcurrido la llamada telefónica, la rubia elogió a su amigo: “Muchas gracias por la data, sos un genio. Uh, se me cayó el cel… me ponés nerviosa… Ja, ja, ja”.

Desmentida

Si bien la conversación no denota más que una posible “buena onda”, Benjamín Vicuña salió inmediatamente al cruce de las especulaciones con un mensaje directo al celular de Ángel de Brito, quien ofició de vocero en su desmentida: “Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió”. Y sumó: “Él espera una desmentida de la persona en cuestión (Romina Malaspina), si no, enviará la situación a su abogado por suplantación de identidad”.

Por su parte, Jorge Hernández, el representante del actor chileno, aseguró: “Benjamín está trabajando en Colombia y no hemos visto el video. Tampoco nos interesa darle más espacio a una información falsa y gratuita, y menos darle espacio a esta persona”.