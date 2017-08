Virginia Innocenti: “Lo que no soporto de la fama es la histeria”

Así lo afirmó la actriz, que en diálogo con este medio habló de su extensa carrera y de la faceta musical que comenzó a desarrollar. El viernes se presentará en la ciudad con su espectáculo En la luna, canciones de amor

Posiblemente, para la gran mayoría, Virginia Innocenti sea reconocida principalmente por sus trabajos actorales, con pasos por ficciones como Vidas robadas o Campeones. Sin embargo, desde hace un tiempo, la intérprete comenzó a volcarse hacia su pasión por las canciones, con las que tiene un vínculo desde muy chica, cuando estudiaba música. “El primer show con el que gané un poco de dinero lo hice a los 16 años, con canciones que había compuesto junto al tecladista que tocaba en la banda de mi hermano”, recordó la actriz.

En diálogo con diario Hoy, Innocenti repasó su carrera, habló de su pasión por la música y del espectáculo En la luna, canciones de amor, con el que se presentará este viernes en calle 17, esquina 71.

—¿Cómo repartís el tiempo entre tantas actividades?

—En estos últimos años me he dedicado más a la dirección, a la escritura, y a cantar. Digamos que no me siento especialmente más cómoda en ninguna de esas facetas, trato de, en la medida de lo posible, perseguir el deseo, que es hacer eso que me representa y expresarlo del modo que me es más apropiado para esa etapa de mi vida. Así, voy alternando.

También hace ya algunos años que me estoy dedicando a la docencia. A transmitir mi experiencia, y de esa manera también aprendo muchísimo.

—¿Extrañás hacer TV?

—Extraño la televisión, la que hice en los últimos años. Vidas robadas, fue una novela increíble, también La defensora y Cuentos de identidad. Tuve personajes hermosos que pude representar, personificar. Esa sí la extraño. Ahora no me entretengo mirando nada, y creo que en este momento, la televisión argentina no está produciendo nada para entender quiénes somos y qué nos pasa. No se está haciendo nada nuestro.

—Mientras tanto, te abocás de lleno a la música…

—Estoy profundizando en esta faceta como intérprete musical en este momento porque estaba necesitando volver a la música, a la poesía. Si bien nunca me fui de ahí, porque vengo de familia de músicos, de gente que ama el teatro. Ahora estoy en esta etapa musical, volviendo a mi primer amor.

—¿Cómo nació el espectáculo que traés a la ciudad?

—En la luna surgió como una necesidad de generar un bálsamo, un espacio musical amoroso que repare un poco el alma, que nos rescate un poquito, que me rescate de cierta tristeza. También viene de mi necesidad de tener cerquita a la gente, en un ritual amoroso. Es casi como cantarles unas canciones de arrullo, que por un ratito nos hagan recordar las cosas buenas de la vida. Que nos transporten a ese estado lunático, a ese estar en la luna, a ese estar un poquito en una burbuja de ensoñación.

—¿De qué manera definirías tu estilo?

—Creo que mi estilo es visceral, pasional, le doy mucha importancia a lo que dice la letra. Lo que busco es revalorizar los textos, correrlos del lugar de la escucha habitual, disfrutarlos, saborear mucho esas palabras, y contar con la mayor claridad los cuentitos que esa canción narra.

—¿Cómo te llevás con la fama?

—Me gusta cuando la gente me reconoce, pero en el sentido profundo de la palabra. Reconocer a alguien es saber por qué camino anda y cuáles son sus valores, entonces cuando la gente me reconoce, cuando se alegra de verme o recuerda algún trabajo que la conmovió, eso es muy lindo. Lo que no soporto de la fama es la histeria, las consecuencias de solo ser una cara conocida. Es como si solo se encontraran con un personaje. No me gusta provocar reacciones de exaltación en las personas, más bien todo lo contrario.