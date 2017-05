¿Vuelve La extraña dama?

Jorge Martínez, protagonista de la exitosa novela de los 80, se refirió a la posibilidad de que Natalia Oreiro encabece el relanzamiento en el papel que interpretaba Luisa Kuliok

En 1989, Luisa Kuliok y Jorge Martínez fueron los protagonistas de la legendaria novela La extraña dama, que se emitía por Canal 9. Basada en la historia romántica de Lucy Gallardo y producida por Omar Romay, la trama se centraba en la relación entre Gina Falcone (Kuliok) y Marcelo Ricciardi (Martínez), un hombre adinerado que se casa con otra mujer sin saber que su amada está embarazada. Desprotegida, Gina, de origen humilde, se oculta en un convento, donde la ayudan a dar a luz. La pequeña Fiamma es entregada a su padre, creyendo que Gina estaba por morir. Sin embargo, sobrevive y se convierte en monja bajo el nombre de Sor Piedad.

El programa fue toda una novedad para la época y un show que hasta el día de hoy resuena en la mente de varios televidentes. Esta semana, a casi 30 años de su estreno, surgieron rumores de la posibilidad de un relanzamiento de la historia.

“A mí me hablan de la novela y se me moviliza muchísimo el corazón”, dijo Jorge Martínez en el programa radial Por si las moscas. Además, aseguró: “Me encanta la idea de la remake. Hoy hay muchas cosas que antes no teníamos. Igual, no va a hacer los 40 puntos que hizo la original, fue una novela que batió récord en el mundo”.

En ese sentido, el actor se refirió a los personajes y a las versiones que indican que sería Natalia Oreiro la encargada de interpretar el papel de Kuliok. “Me encanta, me parece fascinante. Es cantante, es actriz, es todo, es muy potente Natalia”.

Luego se refirió a qué tipo de actor debería acompañarla en el rubro protagónico. “¿Quién interpretará mi papel? No sé y no se me ocurre. Al lado de Natalia hay que poner un tipo muy potente y que no tenga 30 años, que tenga 40. La Oreiro, a un tipo joven, le da vuelta la tortilla”, afirmó.