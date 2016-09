¿Y si Barbie Vélez vuelve a entrar al Bailando 2016?

La expareja de Federico Bal confesó que quiere volver a participar en el certamen, del cual se había ido por los líos en los que se vio involucrada

Ante las renuncias que se vienen en Bailando por un sueño por parte de los líderes de Márama y Rombai, Agustín Casanova y Fer Vázquez, respectivamente, quienes en esta segunda parte del año tienen que dedicarse a compromisos musicales previamente asumidos, se abrió la puerta a varios famosos para poder reemplazar a las dos estrellas de la música pop.

Muchísimos nombres dan vuelta y la mayoría cuentan con varias de las cualidades que el show necesita. Pero sin dudas Bárbara Vélez sería la indicada para garantizar rating, escándalo, y belleza por partes iguales. La hija de Nazarena Vélez había decidido bajarse antes de debutar en la pista este año por el escándalo aún vigente de su separación con Fede Bal, campeon actual del show.

“Ojalá se dé”

Ángel de Brito lo viene anticipando: “Yo hablé con Barbie y ella me dijo que tiene ganas”, había contado el periodista. En una entrevista reciente la joven se expresó de la siguiente manera ante la posibilidad de su vuelta: “Soy muy mala bailando, pero si la gente se compromete a ayudarme y votar, ahí lo podemos pensar. Ojalá se dé. Qué lindo que quieran que vuelva. Lo voy a tener en cuenta”, afirmó la artista, quien evidentemente ya no vería como un problema cruzarse con su ex.

Como informó ayer este medio, Barbie contó que con respecto a su vida sentimental está muy feliz, trabajando de lo que le gusta y rodeada de gente increíble.

Los otros candidatos

La danza de nombres para entrar en la última parte de la competencia, la más difícil ya que van quedando las mejores parejas, es amplia y muy heterogénea.

Cada una de las personalidades que se nombran como candidatos tiene su atractivo: Anita Martínez junto con Bicho Gómez, Nicole Neumann, quien no tiene el mejor trato con Pampita desde las épocas en las que compartían pasarela, Ivana Icardi (hermana de Mauro) y Luifa, exparticipante y ganador de Gran Hermano, Cinthia Fernández, distanciada luego de un flirteo del futbolista Matías Defederico con otra mujer, Carla Conte, María Eugenia Ritó, Lizy Tagliani, Natalie Pérez, Gisela Bernal y hasta la exvedette Adriana Brodsky. Habrá que esperar, pero Bárbara lidera las apuestas.