Yanina Latorre: “Diego está devastado, está peor que yo”

En medio del escándalo por los supuestos chats y videos íntimos entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, Yanina volvió a referirse a la actual relación que mantiene con su marido.

“Todo se tergiversó”, afirmó la rubia en Polino auténtico, el ciclo radial que integra. “Me doy cuenta de que puedo llegar a estar en el camino del perdón porque veo que (a Diego) no lo maté, que el fin de semana estamos en el country, que no me incomoda verlo, que puedo cenar con él. Por ahora, en mi casa está todo tranquilo”, afirmó la panelista, quien se reveló como el pilar de su familia. “Diego está devastado, está mucho peor que yo”, aseguró a sus compañeros.