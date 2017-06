Yanina Latorre: “Diego me decepcionó”

El exfutbolista quedó mal parado luego de la publicación de chats e imágenes junto a Natacha Jaitt. Las dos mujeres lo destrozaron y él pierde credibilidad

Luego del mal trago que Yanina Latorre tuvo que enfrentar cuando se filtraron chats íntimos y un video de su marido Diego junto a su amiga Natacha Jaitt, la panelista se animó y tuvo un mano a mano con Ángel de Brito para dar su parecer acerca del escándalo en el que está involucrada involuntariamente.

“Me decepcionan la estupidez y perderle la admiración a alguien. Lo carnal no me importa. El domingo Diego me negaba todo. Yo soy la fuerte de la relación y siempre lo cuidé. Pero esta vez no voy a protegerlo ni a cuidarlo. Voy a pensar en mí”, comenzó diciendo la mujer, que luego atacó a su esposo: “Diego es muy miedoso, por eso no entiendo lo que hizo. Lo suyo demuestra inmadurez e infantilismo”.

Por otra parte, Yanina fue sincera respecto de una posible separación: “No lo pensé todavía. Se me cruzó la idea de irme a la m... Nunca voy a perdonarle el dolor que le causó a mis hijos. Diego es muy machista. Al principio no quería que yo trabaje. Es muy celoso y controlador. Ayer me preguntó quién me había mandado flores. Obviamente no le contesté”, confirmó la participante del Bailando, quien, además, recibió unas flores de un misterioso hombre con el mensaje: “Quiero verte sonreír”, hecho que parece no haberle caído nada bien al comentarista de fútbol y exjugador de Boca.

Jaitt, la tercera en discordia, contestó por Twitter a una declaración del periodista deportivo, quien había dicho que “el chat es falso y no soy yo el del video”. Jaitt, irónica y mordaz como suele ser, escribió: “Soy gorda y me llamo Blancanieves. Besos.”

Antes, la morocha había confesado: “Es la primera vez que me meto con un hombre casado. Es mi casa, es Diego. Yo no quería que esto se hiciera público porque es un tema personal, hay una familia detrás”.