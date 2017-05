Avanza en el Concejo el proyecto de creación del bioparque

Aprobado días atrás por la Comisión del Medio Ambiente del Concejo Deliberante, el proyecto de Ordenanza para reconvertir el Zoológico local en un bioparque ahora espera el visto bueno de la comisión de legislación. Con optimismo, el concejal del GEN, Gastón Crespo, afirmó que “en unos quince días, se estará votando”.

Dicho proyecto, con un fuerte perfil educativo, plantea la necesidad de crear un espacio en el que se pueda apreciar la naturaleza, contribuir con el cuidado del medio ambiente y formar a las futuras generaciones en el respeto a todos los seres vivos.

En esta línea, el proyecto de ordenanza contempla tratar a los animales como sujetos de derecho y no como bienes patrimoniales de la ciudad. De esta manera, los ejemplares que estén en condiciones, serán trasladados a espacios naturales. A aquellos que por cuestión de edad o por no poder soportar el viaje no puedan hacerlo, se intentará mejorarles la calidad de vida.

A través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos que conduce Luis Barbier, la Municipalidad de La Plata tiene proyectado invertir cerca de 12 millones de pesos este año para comenzar a trabajar en la “refundación” del lugar.