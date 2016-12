Es en 7 y 37

Inauguraron un nuevo refugio para personas en situación de calle











Con la presencia del intendente de La Plata, Julio Garro, y el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, esta mañana se llevó a cabo la inauguración de un nuevo refugio para personas en situación de calle.

El mismo se encuentra ubicado sobre Avenida 7 entre 36 y 37, y cuenta con capacidad para 60 personas (todos hombres), mientras que permanecerá abierto todos los días, durante las 24 horas.

"Es un parador para 60 personas en situación de calle. En nuestra ciudad había dos, muy pequeños, donde convivían niños, mujeres y hombres en condiciones infrahumanas. La idea es cerrar esos dos y pasar a la gente a este sitio. Creo que es algo muy bueno que se hizo con responsabilidad, compromiso y con seriedad. El año que viene vamos a estar abriendo otro para mujeres”, detalló Julio Garro.

El intendente agregó que “es un lugar a estrenar con baños, camas, frazadas, calefacción, cocina, patio. La idea es convencer a que vengan a este lugar a esa gente que está en la calle, mediante los operadores y el gran equipo que hemos conformado, tratando de mejorar su vida”.

“En el último relevamiento pudimos saber que hay cerca de 22 personas en esta situación. Estamos trabajando en cada tema. Hay algunos que acceden y otros que no. Es un trabajo día a día para ir tratando de convencer a esta gente para cambiarle la vida”, remarcó.

Por su parte, el ministro López Medrano dijo que "es un trabajo conjunto que venimos realizando con el Municipio de La Plata y muestra un tema central para nosotros, que es el de las personas que están en situación de calle".

"Lo fundamental es que tengan un lugar como este, con infraestructura de calidad, que esté abierto las 24 horas. Va a permitir, cuando las personas estén acá, que tengan alimentación, que puedan dormir y tener apoyo psicológico", añadió.

Otro de los funcionarios presentes fue Rubén Casanovas, secretario de Desarrollo social dle municipio, quien destacó que “los paradores están destinados para gente que está necesitando un lugar donde alojarse. Por ejemplo, una persona que viene a ser atendido a un hospital y no tiene donde vivir, puede acercarse acá para pasar los días necesarios. Acá puede dormir, almorzar y cenar mientras visita a su ser querido. Aquellos que estén transitando este refugio, tienen que irse desde la mañana hasta la tarde para tratar de generar una situación laboral o para que solucione sus asuntos personales. Esto no es un lugar para quedarse a vivir. Es circunstancial. Para entrar, la persona debe reunir determinadas condiciones: No puede ser gente en estado de violencia, gente en estado de alcoholismo ni adicciones. Para eso, nosotros los evaluamos y momentáneamente los tomamos y vemos su situación. Luego hacemos un monitoreo médico para que un profesional determine si la persona está en condiciones de permanecer en el parador o no. En caso de que esto no pase, derivamos a la persona a adicciones o salud. Estas personas, en un lugar en la que la gente está en armonía, dificultan todo”.

