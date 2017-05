Hubo modificaciones por las lluvias

25 de Mayo: así serán actividades y celebraciones previstas

Como consecuencia del clima y el pronóstico para el resto de la jornada, la Municipalidad de La Plata decidió suspender el desfile cívico-militar tradicionalista previsto para hoy.

No obstante, se confirmó el normal desarrollo del resto de las actividades: a las 8.30, en Plaza Moreno, el intendente Julio Garro izará el Pabellón Nacional, presenciará la danza del Pericón y luego encabezará la caminata hacia la Catedral, donde monseñor Héctor Aguer oficiará el Tedeum. A su vez, se montarán puestos para la entrega gratuita de chocolate caliente.

Ayer, en tanto, sobre el espacio verde de 12 y 51 un Cabildo Abierto en defensa de la cultura local, con platos de locro incluidos, palpitó la víspera de los festejos por la Revolución.

En Berisso, siempre y cuando la lluvia lo permita, los festejos tendrán lugar hoy en Plaza Las Golondrinas del barrio Los Talas, en 80 y 174.

En tanto que en la localidad de Ensenada, si las condiciones climáticas son adversas, las actividades se mudarán de la Plaza San Martín al Polideportivo Municipal, de calle Ortíz de Rosas y Pasaje Cabo Verde.

En tanto, ni siquiera las precipitaciones suspenderán la recreación de escaramuza prevista para las 16 en el Fortín Tradición Argentina, de calle 25 y 75, donde realistas y criollos se batirán nuevamente a duelo.

Cabe recordar que en la jornada, los servicios municipales tendrán un funcionamiento especial: entre ellos, las oficinas administrativas no tendrán actividad, el servicio de recolección de residuos funcionará normalmente, excepto en el acopio de no habituales y bolsa verde; y no aplicará el sistema de Estacionamiento Medido. Guardias y SAME trabajarán con normalidad.