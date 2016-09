Calcuta

Afirma que una foto de la Madre Teresa le curó el cáncer

La india Monica Besra describe cómo la "luz cegadora" de una imagen de la beata la salvó de un tumor maligno. Fue uno de los dos "milagros" reconocidos por el Vaticano para la canonización de la misionera.

"Dos hermanas me transportaron a la iglesia porque estaba demasiado débil para levantarme o caminar sola", cuenta Monica Besra, vestida con un sari amarillo, en su aldea de Harirampur, a unos 300 km al norte de Calcuta.

Cuando entré a la habitación, "una luz cegadora, divina, salió de la fotografía de madre (Teresa) y me envolvió. Cerré los ojos, no entendía lo que pasaba. Era indescriptible".

Dos monjas colocaron sobre su estómago una pequeña medalla de aluminio bendecida por madre Teresa y rezaron por la curación de la enferma.

Al cabo de unas horas -cuenta esta madre de cinco hijos- se despertó y fue al baño, un trayecto normalmente muy doloroso para ella.

"Me levanté de la cama sintiéndome tan ligera y tan bien. Miré hacia abajo y vi que la hinchazón había desaparecido. No me lo podía creer. Toqué el sitio, apreté, lo pellizqué. Había desaparecido. No estaba soñando".

El Vaticano considera su curación milagrosa, lo que ha permitido la beatificación de madre Teresa en 2003 en la plaza San Pedro de Roma. Besra estaba allí para la ocasión.