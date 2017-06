Alfredo Benialgo, un geólogo que se adentra en el terreno literario







Aunque trabaja desde hace más de 30 años en el Conicet, el investigador local mantiene en paralelo una carrera como escritor. Su última novela fue galardonada por una prestigiosa editorial

Para comenzar a definir a Alfredo Benialgo puede decirse que nació en La Plata hace 65 años, que es geólogo y profesional principal del Conicet en el Centro de Investigaciones Geológicas (CIG). También, que es padre de cuatro hijos, viudo y fanático de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, esta enumeración puede resultar incompleta: antes que nada es escritor. Una pasión que conoció de joven, que pudo desarrollar de adulto y que piensa abrazar por el resto de su vida.

“Si bien la Geología nunca me gustó demasiado, me sirvió para comer. Escribir es lo que más me gusta hacer, esa es mi verdadera vocación”, explicó Benialgo ante este medio, al afirmar que las letras son lo que lo mantienen “en plenitud”.

En su rol de geólogo, desde hace más de 35 años viene desarrollándose como investigador del Conicet en el área de Geomática. Desde ese lugar, se abocó a investigaciones tendientes a conocer la composición de la estructura de la Tierra, y también a la búsqueda de yacimientos metalíferos. En aquellos viajes en los que le tocaba irse de campaña a la Patagonia, Benialgo siempre llevaba una importante cantidad de libros consigo: “Siempre fui un lector voraz y obsesivo. Si no sos un buen lector, no podés ser escritor”, indicó.

Consultado sobre su formación literaria, explicó que “al no existir la carrera de escritor, uno se va haciendo como puede”. “Tengo mis maestros, sobre todo Alicia Dujovne Ortiz, y mis hijos, todos muy lectores, que suelen ser correctores de mis trabajos”, afirmó este orfebre de las palabras, que es padre de una periodista y de un joven que estudia Letras. “Él también escribe y charlamos mucho sobre nuestros trabajos”, comentó Benialgo.

En contacto permanente con las letras

En simultáneo a su carrera científica, Benialgo ya publicó tres volúmenes de narrativa: Cuentos dañinos y maldetto amor; Calculando con Gloria y Mamá boom boom, tire ese avión. En 2015, su novela Una mujer somalí, una ficción que transcurre en La Plata y Berisso, fue elegida como finalista del prestigioso premio Clarín-Alfaguara.

Consultado sobre el género en el que puede inscribirse su particular obra, que será presentada hoy en un bar de la ciudad, Benialgo dijo que “no pertenece a un género preciso”. “Algunos la consideran un policial y otros una historia de amor. Yo la defino como una historia de amor, con una trama policial o de espionaje”, agregó.

Le quedan pocos años para jubilarse como geólogo y está lejos de ser de aquellas personas que no saben qué van hacer una vez finalizada su vida laboral. El escritor solo saca cuentas para que llegue ese momento y pretende publicar dos novelas inéditas y otra que está terminando.

“Voy a seguir escribiendo, redondeando las novelas, conectado con editores, escribiendo cuentos y contactándome con agentes literarios. Me voy a morir escribiendo”, concluyó.