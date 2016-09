Por un viaje solidario

Alumnos de la Escuela Secundaria nº 27 denuncian que fueron engañados por el Municipio

La Escuela Secundaria nº 27 ubicada en 35 entre 16 y 17, denunció que sus alumnos fueron engañados por la gestión del Intendente Julio Garro, ya que debían hacer un viaje solidario a Tucumán con micros que fueron prometidos por la comuna.

Sin embargo, a pocos días de llevar a cabo el viaje, el ejecutivo comunicó a los futuros egresados que los transportes no están disponibles.

Una de las docentes del establecimiento, en diálogo con el movil de la RED92, explicó: "No importa el partido político, pero hicimos una peña solidaria con 300 personas y la Inspectora Jefa Distrital anunció por micrófono que Garro nos daba el micro. Anoche, a última hora, nos dijeron que el Intendente no tiene presupuesto. No lo entendemos, fue un golpe fuerte".

Además, indicó: "Tratamos de educar con valores y en vez de ir a Bariloche hacemos viajes solidarios, en este caso a Tucumán. Siempre la Intendencia nos dio el micro pero ahora no y nos duele. Es una patada en el hígado, tenemos a todo sexto año esperando con los bolsos preparados más la gente que nos espera allá".