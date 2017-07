Amigos del piloto perdido convocaron a un operativo de búsqueda independiente

Eduardo Génova es el nombre del aviado y amigo cercano del padre de Matías Ronzoni, el piloto de avioneta que se perdió el último lunes tras despegar desde el aeropuerto de San Fernando.

Génova, además de estar conteniendo a la familia, largó un comunicado vía Facebook a todos los propietarios de aviones que estuvieran dispuestos a colaborar en la búsqueda ante la falta de resultados de las autoridades aeronáuticas y fuerzas de seguridad que se hallan rastreando en la zona del Delta del Paraná.

Su iniciativa fue un éxito total y en sólo dos días logró reunir 16 aviones, 2 helicópteros y más de 5000 litros de combustible donados por las empresas aeroaplicadoras. En diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red, Génova explicó los alcances que tuvo la convocatoria y criticó duramente a las autoridades por no aprovechar la ayuda brindada y por no tener ideado un plan de búsqueda. "Es una improvisación continua", cuestionó el piloto.

"Tuve que confirmar extraoficialmente que no habían encontrado el avión, mientras el papá escuchando que su hijo había muerto. Yo ahí vi que la mano venía complicada. Empezaron la búsqueda con un helicóptero nada más esa tarde. Comenzaron la búsqueda, a mi criterio, mal. Entonces hago una convocatoria en el Facebook a todos los pilotos. Ahí las empresas empezaron a movilizarse y el día de ayer juntamos 16 aviones, dos helicópteros y combustible. Una solidaridad tremenda", contó.

Pero de la misma forma que destacó la colaboración de los aviadores civiles, también apuntó contra Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y las fuerzas de seguridad. "No es normal que se haya tenido que buscar ayuda privada por Facebook. Ahí es el punto cuando yo digo que estuvo mal, porque si bien el Estado inició la búsqueda, en mi Facebook el día 25 yo ya propongo que se busque no sólo ahí, porque buscaban solamente alrededor de la última señal de celular. Pero cuando el avión despega a los 150 metros no tiene más señal el celular. Por ahí tomó la señal, pero el avión pudo haber seguido volando. ¿Cómo van a concentrar la búsqueda ahí no más?", se preguntó.

"Yo no soy experto. Tiene que haber alguien que sepa más que yo. Tengo 36 años de experiencia en aviones, volando, no en búsqueda. Entonces ya arrancamos mal. Entonces ya la autoridad estaba reticente. Le conseguimos los aviones, 5000 litros de combustible. Entonces aprovechalo. Con 15 aviones yo ya hubiera tenido cubierta toda la búsqueda en medio día, pero no alrededor de San Fernando sino hasta Las Lomitas", criticó.

Génova prosiguió con más detalles acerca de cómo fueron las primeras horas luego de que se declaró como perdida a la aeronave y de lo que tuvo que hacer para obtener algo de información y así transmitírsela a los familiares: "Al margen del misterio hay cosas que se manejaron mal desde el inicio. Se declara en emergencia el avión cuando se queda sin combustible a las 18:30. Yo por trascendidos del grupo de Whatsapp de pilotos me entero a las 19:30. Me empecé a contactar con plan de vuelo y no podían darme información. Que el único que hablaba era el jefe de prensa de la ANAC. Llamamos a la ANAC y no nos atendía nadie".

"En un momento hubo desesperación porque yo sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que era el avión que volaba este chico, yo estaba trabajando con el instructor de él. Me tuve que hacer pasar como comisario mayor de la policía y recién en eso se empezaron a movilizar y recién a las 3:15 yo tuve la confirmación oficial de que no habían encontrado el avión, mientras tanto en todos los medios estaban diciendo que habían encontrado el avión y que no había sobrevivientes", agregó.