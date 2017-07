Apareció el supuesto padre de las trillizas abandonadas

La noticia que dio que hablar a todos los medios fue el abandono de las trillizas en el Policlínico Central de San Justo. La misma impactó en las redes sociales y unas 300 familias se ofrecieron para darles un hogar, pese a que todavía no se haya legitimidado la adopción legal.

No obstante, en las últimas horas irrumpió en la escena mediática un hombre llamado Alejandro Bidegain, quien asegura ser el padre de la pequeñas, a quienes no puede ver desde hace un mes por una prohibición por parte de la asistente social.

Un examen de ADN será la prueba para terminar con las suspicacias y para conocer definitivamente el destino de las hermanitas Kiara, María de los Ángeles y Milagros (según el relato, en un principio se llamaba María Magdalena pero fue anotada con ese nombre).

Bidegain, el supuesto padre de las niñas, declaró: "Yo agradezco la preocupación de la gente, que tiene mucho amor para dar, pero no nos tienen que quitar el derecho porque las nenas tienen madre y padre que soy yo", Según su relato, las trillizas llegaron a esta instancia porque "la asistente social me negó la entrada porque la madre decía que yo no era el padre".En tanto, Mariela, la progenitora "es adicta, se presentó una vez en mal estado y empastillada y a partir de ese día dejó de ir".

Esta combinación de sucesos hizo que las nenas continúen en el hospital mientras esperan una resolución. En tanto, Alejandro profundizó en el problema de la mamá de las hermanitas al explicar que "a veces le ponía alcohol a las pastillas y le hacía efecto contrario. Parecía un perro que desconocía a su dueño".

Además, según relató la hermana del supuesto papá "decían que se presentó un hombre como si fuera el padre pero no lo dejaron entrar por el olor a alcohol que tenía".

¿Cómo está la situación actualmente? Alejandro está luchando para poder realizarse un examen de ADN que aclare la situación. "Estamos peleando la tenencia del padre, porque a la madre, en las condiciones en que se encuentra, no se la van a dar", sostuvo Patricia, quien acompañó a su hermano a la redacción. Desde el lado legal, por la nueva ley de protección al menor (26.061), la causa aún no se judicializó; entonces los servicios sociales de los municipios de Hurlingham y La Matanza se están encargando de la protección de las bebas, hasta que el juez que entiende en la causa envíe una nota en la cual señale que las niñas podrían entrar en proceso de adopción, documento que todavía no llegó al Hospital.

Respecto del estado de salud de las nenas, las tres nacieron prematuras, con un peso de entre 800 y 900 gramos y hoy, a horas de cumplir tres meses, se encuentran estabilizadas, pesando entre 2,500 y 2,800 kilos.