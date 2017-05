Apareció Yasmín Varela y estaba en Buenos Aires

Yasmín Varela, la chica de 15 años que estaba desaparecida en Córdoba, entró sola en la la Comisaría 3º de la Ciudad de Buenos Aires. Llevaba su DNI y dijo que no tenía dinero.

La buscaban desde hace cuatro días, cuando su mamá la llevó hasta la puerta del colegio religioso al que asiste y ya no volvieron a saber de ella. En medio de la angustia de la búsqueda, su familia reveló a los medios que esa semana habían tenido una discusión con la adolescente, por "no respetar los horarios de la casa".

Después de admitir que se escapó de su casa con la intención de llegar a la Capital pero que, tras varios días sola, se había quedado sin dinero, intervino el Consejo de Niños del gobierno de la Ciiudad para determinar su estado de salud mientras que desde Córdoba viaja una comisión especial de la Policía para reunirla con su familia.

"No voy a estar tranquila hasta que no la vea, no voy a poder dormir. Esperaré", dijo su mamá, Anabel Varela