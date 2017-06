Ariana Grande visitó a las víctimas del atentado de Manchester





La cantante estadounidense Ariana Grande visitó este viernes en el hospital a las jóvenes víctimas del atentado terrorista que tuvo lugar el pasado 22 de mayo en Manchester, al final de uno de sus recitales en esa ciudad.

Ariana regresó el viernes al Reino Unido en un vuelo privado para actuar en un show benéfico junto con otros artistas internacionales, y cuya recaudación se destinará a los afectados en el ataque, que causó 22 muertos.

La artista compartió las emotivas imágenes de su visita al Hospital de Niños de Manchester en su cuenta de Instagram y los likes y comentarios no tardaron en llegar.

La cantante actuará este domingo en beneficio de las víctimas del atentado en el estadio Emirates Old Trafford junto a otros artistas de renombre, como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus o los grupos Take That y Coldplay.