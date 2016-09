Arranca la temporada de festivales de cine en la ciudad

Llega la primavera para los amantes del séptimo arte. Este mes, dos eventos cinematográficos ofrecerán una variada grilla de cortometrajes, películas de ficción, documentales y charlas. Todos, con entrada libre y gratuita

En La Plata, en el mes de septiembre también florecerá el cine. La 4ª edición del Encuentro Cinematográfico Otra Ventana y el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata (ver recuadro), ambos gratuitos, ofrecerán casi ininterrumpidamente, en más de diez salas no comerciales de la ciudad, desde el 11 al 30 de septiembre, cortometrajes, documentales y películas nacionales y continentales para los amantes del séptimo arte convencidos de que otro cine, de calidad y sin costo, también es posible.

Un encuentro itinerante

Después de las clausuras municipales que el mes pasado llevaron a los centros culturales a la calle para exigir a las autoridades que levantaran las medidas, sus integrantes volvieron a enfocarse en lo suyo: once organizaciones y espacios culturales platenses lanzan coordinadamente la cuarta edición de Otra Ventana, que consta de siete días de proyecciones audiovisuales, música y charlas sobre cine. Absolutamente gratis.

“Otra Ventana nació hace cuatro años con la idea de hacer un encuentro para juntarse a ver el cine que habitualmente no tiene sala. No es un festival, porque las películas no compiten. Y la entrada es libre y gratuita”, dijo al diario Hoy Martina Forneri, una de las organizadoras del evento.

Se trata de un encuentro itinerante: cada día dos o tres películas se proyectarán en siete sedes distintas. La apertura será el domingo próximo, a las 19, en Arriba la Luna (50 e/ 9 y 10). A las 21 se verá La mujer de los perros, dirigida por Laura Citarella y Verónica Llinás, sobre una mujer sola que vive con diez canes en un rancho cerca del Conurbano bonaerense.

El lunes a las 20 se proyectará Pibe chorro, de Andrea Testa, que compitió en el Festival de Cannes y fue censurada en Rosario. Luego, las salas irán cambiando: el lunes, en el Olga Vázquez (60 e/ 10 y 11); el martes, en La Caipo (9 e/ 58 y 59); el miércoles, en En Eso Estamos (8 e/ 41 y 42); el jueves, en Las Ofelias (5 e/ 43 y 44) y el Taller de Teatro de la UNLP (10 e/ 54 y 55); el viernes, en Awka Che (55 e/ 4 y 5) y el Olga Vazquez; y el sábado, el cierre, también en este último centro cultural.

Otra propuesta atractiva del evento es G: un crimen oficial, documental policial suburbano ambientado en los ‘60, de Daniel Otero (se proyectará el lunes 12, desde las 22, en el Olga). También Tejen, un largometraje sobre un zapatero que sufre alucinaciones, atado a una casa en ruinas, dirigido por Pablo Rabe y premiado en el Festival de Mar del Plata en 2014.

El encuentro de cine independiente incluirá además, el miércoles a partir de las 20, una charla sobre los circuitos alternativos para producir y proyectar cine en la ciudad. La clausura del Encuentro, el sábado en el Olga Vázquez, será la frutilla del postre: Koyi, Nunca Fui a un Parque de Diversiones y Teodoro Caminos y los Aliados del Karma cierran la semana con música en vivo.

La programación completa puede consultarse en la siguiente dirección web: Facebook.com/otraventanacine.

Latinoamérica en La Plata

El Festival de Cine Latinoamericano de La Plata se hace desde 2005. Nació como un proyecto a pulmón, hecho por un puñado de egresados de la Facultad de Periodismo, y fue ampliando el horizonte hacia el continente: cada año un país latino es el invitado y aporta producciones específicas. Este año será el turno de Bolivia.

El Fesaalp se llevará a cabo del 23 al 30 de septiembre en la Sala TAE del Teatro Argentino, el Cine Select, el Taller de Teatro de la UNLP y el Planetario. La película inaugural es la ponderada Lulú, del realizador Luis Ortega, que cuenta con las actuaciones de Daniel Melingo, Ailín Salas y Nahuel Pérez Biscayart.

Como todos los años, el Festival incluye un espacio formativo, con talleres y clínicas, competencia de cortos y documentales, y esta vez tendrá además un homenaje porque se cumplen 40 años de la desaparición del documentalista Raymundo Gleyzer, con la proyección de la versión restaurada de su mítica película Los traidores.

“Se van a encontrar con un amplio panorama del cine latinoamericano, un continente que no cesa de producir grandes películas, con esa mirada única de generar, a través de las historias, un debate político, social y cultural de la coyuntura actual”, detalla Lía Gómez, uno de las organizadoras del Festival.