Así será el iPhone 7 que Apple hoy presentara en Estados Unidos

Apple presentará este miércoles en la ciudad estadounidense de San Francisco el iPhone 7, la nueva versión de su smartphone, del que no se dijo nada de forma oficial pero del que ya se sabe mucho debido a las "filtraciones" que en las últimas semanas fueron apareciendo en la prensa especializada.



Lo único que se conoce a ciencia cierta es que desde el centro cívico Bill Graham, el CEO de Apple, Tim Cook, será desde las 14 (hora de Argentina) el anfitrión del encuentro en el que no solo se presentaría el iPhone 7 sino también otras novedades, tales como la segunda generación del reloj inteligente Apple Watch y las versiones definitivas del sistema operativo iOS 10.



Más allá de la breve información oficial, como suele suceder año tras año las "filtraciones" sobre el nuevo modelo de iPhone -muchas de las cuales provienen desde el interior de la propia empresa- inundaron los sitios web especializados, buena parte de la prensa tradicional se hizo eco de los rumores y los fanáticos del mundo Apple comienzan a agitar las redes sociales.



Así, en esta décima generación del dispositivo que con su pantalla táctil revolucionó el sector de los smartphones, se especula que esta vez no serán dos sino tres los modelos del iPhone 7, ya que a la versión plana y a la Plus se le agregaría otra Pro.



Ese dato lo sugirió el diario estadounidense Wall Street Journal, que informó que la empresa de la manzana pasará de dos a tres años el ciclo para transformar sus móviles, con lo que el iPhone 7 mostaría el mismo diseño que el 6.



Sin embargo, llegaría con una paleta de cinco colores: a los clásicos clásicos plateado, gris espacial, dorado y rosa se le agregaría un negro brillante, semejante al color de las teclas de piano.



Otra versión, recogida por C-Net, especula sobre la posible eliminación del botón físico de inicio, lo que "permitiría que Apple expandiera su pantalla dentro del mismo chasis".



Entre las más comentadas de las supuestas innovaciones se destaca la supresión de la clásica entrada de los auriculares, por lo que en este nuevo smartphone todos los periféricos se conectarán a la ranura destinada a la carga de batería del teléfono.



Según el sitio japonés Macotakara, el equipo vendrá además con un adaptador para poder utilizar audífonos con la clásica conexión "jack", de 3.5 milímetros.



El Wall Street Journal adelantó que la versión base del iPhone 7 vendrá con 32GB de almacenamiento, en lugar de los 16GB con la que venían las versiones anteriores.



Respecto del rendimiento, el nuevo smartphone de Apple vendría con procesadores ARM A10, "el procesador más poderoso desarrollado" por la empresa californiana, según adelantó la publicación especializada Gizmodo.



A esta innovación en el procesador se sumaría una potente cámara capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo, el doble que el iPhone 6, según Apple Insider.

En tanto, según la agencia Bloomberg, la cámara dual permitirá tomar "fotos más brillantes con más detalle" gracias a que ambos sensores capuran colores de forma diferenciada y recogen imágenes en simultáneo, que luego convergen.



En cuanto al software, el diario español El País destacó hoy que el nuevo teléfono inteligente llegará con Home, una aplicación desde la cual se podrá básicamente controlar el hogar: desde regular la temperatura hasta abrir y cerrar puertas o encender y apagar las luces.



Esta característica, en la que según El País Apple trabaja desde hace dos años, llegaría intergada a Siri, el asistente personal para iOS.



Traiga lo que finalmente traiga, la conferencia de presentación del iPhone 7 se podrá seguir en vivo desde las 14 a través del sitio web de Apple: apple.com/apple-events/september-2016.