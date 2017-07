Así vivieron los platenses la fecha patria























Sin actos oficiales a causa del mal tiempo, los vecinos de la ciudad eligieron pasar el día en familia, comiendo platos tradicionales y reivindicando de esta manera la gesta emancipadora

El frío y la lluvia que se sintieron en la jornada de ayer no permitieron que se llevaran a cabo festejos oficiales en la región. De esta manera, a 201 años de aquel 9 de julio de 1816, cuando quedó firmada la Declaración de la Independencia de la Argentina, la mayoría de los platenses eligió pasar un día en familia, preparando comidas típicas.

Para celebrar aquella sesión en la ciudad de Tucumán en la que el país proclamó su Independencia política de la monarquía española, en la Catedral de La Plata se llevó a cabo el tradicional Tedeum, que contó con la presencia de funcionarios municipales. Entre ellos, estuvieron presentes el secretario de Es­pa­cios Públicos, Marcelo Leguizamón; el titular del SAME, Enrique Rifourcat y la directora de Culto, Adriana Di Camillo.

Un mondongo por la Independencia

A su vez, en las instalaciones de la Cooperativa Textil CITA, de calle 115 y 62, la organización barrial “Patria Mondongo” celebró la fecha con un evento abierto a la comunidad en el que, entre mates y pizzas, “dialogamos sobre cómo seguimos construyéndonos como país, desde nuestro barrio”, explicó uno de sus organizadores.

Además, en el jardín de la Legislatura, de 7 y 53, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata también llevó adelante su tradicional acto conmemorativo.

En la región

En Berisso, en el contexto de la Fiesta del Vino de la Costa, la comuna brindó su homenaje con la soprano Gabriela Bulich, que entonó el Himno Nacional Argentino.

A su vez, en el pabellón de la Plaza Belgrano de Ensenada, se realizó un izamiento simbólico de la Bandera nacional.

En primera persona

Marcelo Arizaga

“Creo que en las escuelas habría que darle mayor importancia a este tema. Debemos ser un país en el que la cultura esté bien arraigada en nosotros. Por eso, en estos días, todos los argentinos, además de comer el locro, debemos reflexionar un segundo sobre nuestra Patria y sobre nuestra Independencia”.

Adrián Trujillo

“Lo pasé en familia, aprovechando el mal día para cocinar. Preparé una carne a la cerveza, en este día que representa todo lo que hemos logrado a través del tiempo y la figura de nuestros ancestros, que nos dejaron un montón de ideales para la construcción de la Patria”.

Beatriz D´Ambrosio

“Lástima que este año es domingo. Me hubiera gustado que cayera un día de semana para poder disfrutarlo más. No quise tentarme con ninguna de las comidas típicas porque estoy a régimen, pero el Día de la Independencia me parece una fecha importantísima”.

Pablo Catanzaro

“Toda la semana se trabaja, así que hoy aprovechamos para disfrutarlo con la familia. Preparé un asado y para la tarde hicimos tortas fritas. La independencia es todo, así que es un día para celebrarlo”.

Ariadna Cánepa

“La lluvia y el frío me impidieron salir, de modo que fue un festejo hogareño, cerquita de la estufa y con unos buenos mates. Este es un día muy importante, es nuestra Bandera, nuestro país y me parece fundamental que recordemos nuestra Independencia”.