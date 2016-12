Barañao se defendió de las críticas por el conflicto en el Conicet

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, defendió su gestión al frente de la cartera después de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo criticara en las redes sociales. El funcionario aseguró que mantiene las políticas que se instrumentaron durante la gestión anterior, tras las críticas por el conflicto con los becarios del Conicet.

Fernández le dio visibilidad en sus redes sociales a una nota periodística que consideró a Barañao como “el gris administrador de un Ministerio bajo otro modelo” y atribuyó a su “narcisismo” y sus “ganas de estar siempre del lado vencedor” su continuidad al frente del Ministerio, cargo para el que fue designado por el gobierno kirchnerista y que mantuvo tras el cambio de gestión.

“Me duele porque no se atiene a la realidad”, sostuvo el ministro y agregó: “He tenido un perfil bajo en la gestión. Las políticas que implementamos son las que se formularon durante su gobierno. No ha cambiado el sector administrativo, no hemos tenido despidos, seguimos incorporando gente, repatriando investigadores”, aseveró en declaraciones radiales.

Barañao fue confirmado en su cargo después de que se especulara con su salida a raíz del conflicto con los becarios del Conicet, que se destrabó el viernes después de que el Gobierno presentara una propuesta para mantener durante 2017 las becas que preveía recortar. La iniciativa fue aceptada por científicos y finalmente se levantó la ocupación de la sede ministerial de Palermo.

En este sentido, Barañao dijo que el conflicto “ha quedado saldado: 450 investigadores incorporados no es una cifra menor. En total estamos añadiendo 750 agentes y (el Conicet) es el único organismo del Estado que está incorporando gente en estas proporciones”, concluyó.