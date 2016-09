Celebran los empleados de comercio







Empresarios mercantiles reconocieron el feriado del próximo 26 de septiembre

Con motivo del Día del Empleado de Comercio, empresarios y el Sindicato del sector arribaron a un acuerdo en el que se reconoce al 26 de septiembre como feriado nacional para todos los vinculados.

En la reunión, realizada en el salón central del sindicato, cámaras empresariales y las principales firmas de supermercados y electrodomésticos de la región firmaron un acuerdo que acata lo que establecido por la Ley 26.541. En la misma se reconoce que “los trabajadores no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales; para que puedan celebrar y cumplir así la normativa legal” y se agrega que “ese día no se podrá otorgar como franco compensatorio del descanso semanal”.

El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Carlos Restivo, agradeció a los empresarios la buena predisposición y dijo: “queremos que les vaya bien. Cuantas más empresas existan, más empleados de comercio vamos a tener”.

En diálogo con diario Hoy, Restivo expresó: “Nosotros tenemos derecho a festejar. No decimos que no se pueden abrir los comercios, simplemente que el empleado ese día no va a ir a trabajar. Cuando la fecha cae viernes o sábado, que son los días en las que los comercios trabajan más fuerte, nosotros lo pasamos para el lunes en pos de no perjudicar al empresariado”.