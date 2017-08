Cercados por el delito, vecinos denuncian ausencia de la Policía Local

Mientras aumenta la ola delictiva que azota a los barrios de La Plata, aseguran que disminuyó el patrullaje. Asambleas barriales exigen al intendente que se comprometa con la seguridad

La inseguridad en La Plata volvió a ser una de las máximas preocupaciones de los vecinos en los últimos meses. En paralelo con la crisis económica y el de­sempleo, son cada vez más las zonas que recurren a medidas preventivas por iniciativa propia. De este modo, los frentistas, ante la ausencia del Estado municipal, se organizan en asambleas barriales e incluso mediante grupos de alerta en WhatsApp.

Con el aumento de las entraderas en Barrio Norte (Casco Urbano) y las localidades de Abasto, Tolosa, City Bell y Villa Elisa, los vecinos multiplicaron las reuniones con autoridades en la búsqueda de soluciones, pero no llegan a nada concreto. De hecho, por más que las denuncias por hechos delictivos hayan aumentado, los testigos afirman que el patrullaje “bajó considerablemente”.

La queja se resume en un solo ítem: “No hay presencia de la Policía Local”. Así lo destacaron en diálogo con diario Hoy damnificados de la zona norte de La Plata. “No hay policías, pasan cada tanto pero es como si nada. No podemos dejar los autos afuera, hacía años no pasaba esto”, relató una vecina de Villa Elisa. “A la noche no pasa la Policía, antes hacían ruido con la sirena cada tantas cuadras y uno sabía que estaban. Ahora no, es tierra de nadie”, contó otra de las víctimas de la inseguridad.

Uno de los barrios más perjudicados en Villa Elisa es el lindante al Club San Jorge, el tradicional Las Torres, donde según testimonios de sus propios habitantes “se multiplicaron los hurtos en los playones de estacionamiento”. También está en la mira de los delincuentes el barrio Savoia de City Bell, y son cada vez más los hechos delictivos registrados entre Camino General Belgrano y Camino Centenario.

Por su parte, desde la Asamblea Vecinal Barrio Norte expresaron su disconformidad con la falta de compromiso del intendente Julio Garro, quien no se presentó a la reunión con los vecinos aun siendo invitado con mucha antelación. “Desaprovechó una oportunidad de contacto directo, prefiriendo una caminata de campaña electoral por otro barrio”, señalaron en el comunicado difundido en las redes. Además, indicaron que el compromiso de mejorar la luminaria “tampoco se solucionó”.

Otro de los lugares más afectados del partido de La Plata es Abasto. Periódicamente la gente de allí se reúne en el Club San Ponciano (en 516 bis y 211) a partir de que en 2015 dos abuelos mayores fueran asaltados de forma muy violenta en su vivienda. Los robos a mano armada son el temor de la población de la zona, a tal punto que cuando escuchan una moto “ya pensamos que alguien va a ser asaltado”, aseguró Andrea Principi, de la Asamblea vecinal de Abasto. “Nosotros lo que queremos son más motos, porque nos rodea la zona rural y muchas veces esos caminos son de difícil acceso para el móvil policial, y los Quinteros están siendo el nuevo blanco de delito”, señaló. Además agregó que, como la mayoría de las asambleas de la ciudad, se reunieron con el jefe policial, pero hasta el momento no hubo respuestas.