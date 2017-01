Comenzó 2017 en la Costa Atlántica

En las horas iniciales del nuevo año llegaron los primeros turistas a las playas bonaerenses. Con un nivel de reservas en alojamientos de alrededor del 60%, se esperan estadías cortas. Los precios aumentaron cerca de un 25%

El primer caudal de turistas del año llegó a la Costa Atlántica. Aunque las proyecciones de los operadores turísticos y el nivel de reservas hasta el momento no auguran una temporada récord, el verano 2017 se inauguró formalmente con la llegada de los primeros turistas en pleno festejo de fin de año y en medio de una copiosa lluvia.

En Mar del Plata, por ejemplo, dos amigas de Lezama entraron al municipio de General Pueyrredón en la primer medianoche de 2017 por la Ruta 2 y fueron reconocidas por las autoridades municipales como las primeras en arribar a La Feliz. Las dos mujeres aseguraron que hacía 25 años que no visitaban la ciudad.

También fue reconocido un matrimonio con cuatro hijos que partió de Chivilcoy y llegó a la ciudad por la Ruta 226. Y un matrimonio que llegó el 31 de diciembre, a las 20.45, con un vuelo de Aerolíneas Argentinas, oriundo del barrio porteño de Caballito.

Todos ellos fueron agasajados como los “primeros turistas” por el intendente Carlos Arroyo y por la presidenta y el vicepresidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur) Gabriela Magnoler y Jorge Zanier, respectivamente, en el Museo MAR. Allí se realizó una ceremonia en la que se les entregó obsequios y vouchers con entradas a restaurantes y espectáculos veraniegos, que contó con la participación de la Guardia Nacional del Mar y la Reina del Mar y sus princesas.

Allí, el intendente se mostró esperanzado por la afluencia de veraneantes en la temporada que acaba de empezar. “Francamente, creo que va a ser la mejor de la historia de Mar del Plata. Siempre pensé en positivo y no creo que me equivoque. Más allá de las dificultades económicas que está viviendo el país y que todos conocemos. Hasta ahora, los factores de ocupación son muy altos”, sentenció Arroyo.

Valores y ocupación

Sin embargo, los vaticinios para este verano no son tan auspiciosos como los que expresa el jefe comunal. En gran parte de la Costa Atlántica, el nivel de ocupación hotelera no alcanza los niveles de los últimos años. El promedio de reservas no supera el 60 por ciento. Sin feriados largos por Navidad y Año Nuevo, que en otros años fueron el lanzamiento de la temporada, 2016 cierra en la Costa Atlántica con la hotelería a medio ocupar y hasta 40% de plazas libres en los balnearios.

Eugenio Hoffmann, un antiguo empresario inmobiliario de Pinamar, admitió que hay muy pocas averiguaciones por propiedades. “No llaman para contraofertas, aun cuando tenemos casas y departamentos con valores idénticos al año pasado”, dijo.

Otros actores del sector, sin embargo, presentaron un horizonte más optimista. Por la tendencia creciente a las estadías cortas, en los últimos años el sector hotelero le sacó ventaja al inmobiliario. En el rubro anticipan ocupación del 85% para enero y por encima del 90% para febrero. El promedio de aumento en los precios de alojamiento para 2017 es del 25%. En Mar del Plata, un departamento de dos ambientes por quincena ronda los $ 15.000 y la habitación cuádruple en un hotel de tres estrellas, $ 2.200 diarios. En tanto, una carpa en Playa Grande se pagará entre $ 600 y $ 1.000.