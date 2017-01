La Plata

Comerciantes, jaqueados por los cortes de Edelap





En amplias zonas de diagonal 74, el suministro eléctrico se interrumpió ayer desde la tarde hasta bien entrada la noche. En distintos negocios se vieron obligados a tirar mercadería. También en Barrio Norte, Tolosa y Ringuelet denunciaron desperfectos en el servicio

Las interrupciones en el servicio eléctrico que presta la empresa Edelap no dan tregua y, sobre todo en verano, cuando la demanda se incrementa, los más golpeados resultan ser los comerciantes.

Ayer, en vastos tramos de la diagonal 74 e inmediaciones, los usuarios apuntaron contra la compañía por reiteradas bajas de tensión y prolongados cortes. Tal fue el caso de un local de comidas rápidas, inaugurado hace poco más de una semana, que desde las 16 y hasta bien entrada la noche sufrió fallas en una fase del negocio en la que se encontraban enchufadas heladeras, lo que obligó al dueño a tirar pollo, el ingrediente principal de su menú. “Ya perdí la cuenta de las veces que reclamé, tuvimos que cerrar antes porque no se puede trabajar así”, dijo a diario Hoy el hombre, que prefirió mantener su identidad en reserva.

A principios de esta semana, el comercio ya había sufrido fallas por un lapso de diez horas y los empleados tuvieron que recurrir a la ayuda de un conocido supermercado de la zona de 11 y 47, que les prestó un generador eléctrico para conservar la mercadería. “Edelap no nos daba ninguna solución y cada vez que llamábamos contestaba un operador automático”, denunciaron. Ayer, en ese supermercado la luz no volvía desde las 16, por lo que a las 19 tuvieron que bajar las persianas “porque ya no entraba gente”. Mientras esperaban la puesta en marcha de un grupo electrógeno para abastecerse durante la jornada de hoy, los empleados aseguraron a este medio que los problemas ya son moneda corriente desde hace al menos “dos semanas”.

En una situación similar, en un importante restaurante de esa zona comercial, anoche también se abastecían con generador, mientras que el dueño de un kiosco cercano lamentaba haber tenido que vaciar casi un freezer completo con helados “inservibles”.

“Son tantas las veces que llamamos que hasta ya sabemos de memoria los números de trámite para seguir nuestros reclamos”, coincidieron los damnificados, a la espera de una respuesta que, aseguraron, Edelap no les brinda.

Más áreas afectadas

También ayer, vecinos de las zonas de Barrio Norte, Tolosa y Ringuelet se comunicaron con nuestra redacción para denunciar reiterados cortes. Según sus relatos, la interrupción del suministro impactó en varias cuadras, entre el mediodía y la tarde, por intervalos de entre 30 minutos y dos horas, según los casos.

“Siempre lo mismo, dicen que van a invertir para cobrarnos más pero llega el verano y esto se hace inhumano”, se quejó un afectado que eligió, al igual que varios, no decir su nombre por temor a represalias.

En diciembre pasado, Edelap propuso subas de hasta el 42% para los usuarios residenciales de la región, incremento que se reflejará en el primer trimestre de este año y que, a escala interanual, totalizará un aumento superior al 200%.

Para la empresa, “no hubo fallas”

Según explicaron voceros de Edelap, los cortes “en Barrio Norte y la zona lindera, del otro lado de la Avenida 32, sobre Tolosa, fueron programados para realizar inversiones en las redes, y por seguridad del personal que trabaja”, aunque “no hubo fallas o salida de servicio intempestiva”. En tanto, desde la empresa también desmintieron a los vecinos que denunciaron cortes en Ringuelet al decir que allí “el servicio estuvo normal todo el día”.