Condenaron a prisión al hijo de un reconocido periodista

El periodista y locutor Pablo García Aliverti fue condenado ayer a la pena de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para conducir por el delito de homicidio culposo agravado por atropellar y matar al custodio Reinaldo Rodas, a quien arrastró con su auto a lo largo de 17 kilómetros en la Ruta Panamericana en 2013. De todas formas, se aclaró que no irá a prisión hasta que la sentencia quede firme.

García, hijo del también periodista y locutor Eduardo Aliverti, escuchó el fallo del Tribunal Oral número 6 en la sala de juicio de los Tribunales de San Isidro, donde también estuvieron la viuda y el hijo de Rodas.

Tras conocerse la sentencia, Catalina Ramírez, viuda del custodio, se manifestó satisfecha con la decisión del tribunal porque “fue condenado”. Luego, aclaró que “esperaba que le dieran mas años”.

Diferente fue la reacción del hermano del fallecido, Aldo Rodas, quien denunció que “la justicia es para quien pueda pagarla. Nosotros no podemos pagarla y nos pasa esto, este chico ni siquiera va a ir a prisión”.

Además, aseguró que “no podemos llorar en paz a nuestro hermano porque acá la justicia no existe”. “El fallo no me iba a dar alivio porque perdí a mi hermano, pero esto sienta un precedente, un ejemplo para nuestra sociedad y eso es lo que más duele, que cualquiera puede manejar borracho, matarte e irse a su casa sin problemas”, concluyó. Las querellas habían pedido 15 años de prisión, mientras que el fiscal del caso solicitó cuatro y la defensa de García, su absolución.

El 16 de febrero de 2013, García Aliverti conducía su auto por la Panamericana en dirección a la Ciudad de Buenos Aires y atropelló a Rodas, quien se dirigía a su lugar de trabajo en bicicleta.

A raíz del impacto, la víctima atravesó el parabrisas y quedó muerto en el asiento del acompañante, mientras que el conductor siguió su marcha 17 kilómetros hasta que fue detenido en la siguiente estación de peaje. Horas después del fatídico hecho, García Aliverti fue liberado tras someterse a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó que tenía 1,45 gramos de alcohol en sangre, casi el triple de lo permitido.