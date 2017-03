Continúa la polémica en la Escuela Especial de Gonnet





Tal como viene informando diario Hoy, la Escuela de Educación Especial nº 515 (EEE nº 515), de calle 495 entre 14 y 14 bis (Gonnet), es el escenario de una disputa que ya lleva varios días.

Ayer, padres y maestros vinculados a esa institución para alumnos no videntes y disminuidos visuales cortaron con pancartas y pasacalles el Camino Centenario, en su intersección con la 495.

“Estamos sufriendo una usurpación del predio de deportes de la escuela”, explicó el padre de uno de los niños, Vladimir Canal, y apuntó contra la Sociedad de Fomento Polideportivo de Gonnet (SFP).

El pasado 12 de diciembre, ambos establecimientos acordaron que el colegio prestaría la parcela en la que sus alumnos practicaban atletismo a la SFP que, a cambio, se comprometía a realizar tareas de mantenimiento y reparación. Pero la polémica estalló cuando, según contaron los padres, desde el Polideportivo colocaron una bomba de agua en el espacio verde y lo cercaron con un alambrado perimetral para delimitar lo que sería una cancha de fútbol.

“Los chicos, por su discapacidad, no pueden practicar deportes en ningún lugar que esté cercado. Esto es una bestialidad”, disparó ayer Canal.

“El convenio ya terminó y los chicos no pueden practicar sus actividades en esas condiciones. No sabemos por qué no sacan el cerco”, resumió Jorge Montenegro, también partícipe de la manifestación.

