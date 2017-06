De viaje a una tierra “hermana”

Una investigadora que reside en nuestra ciudad partirá hacia Louisville, donde realizará aportes científicos en el marco de un acuerdo entre ambas ciudades. Como devolución por el intercambio, la Argentina recibirá equipamiento especializado

Las ciudades de La Plata y Louisville, Estados Unidos, se encuentran a 8.629 kilómetros de distancia. Sin embargo, en cuanto a los vínculos estratégicos, están más cerca de lo que se cree: desde 1994 son consideradas localidades hermanas, un emparejamiento establecido para fomentar los enlaces culturales. Producto de este acuerdo, Celeste Dalfovo, doctora en Química egresada de la UNLP, partirá hacia tierras estadounidenses para llevar sus conocimientos científicos.

El hermanamiento de ciudades, surgido en Europa poco después de la Segunda Guerra Mundial, nació con el objetivo de aportar lazos de unión entre poblaciones. Se pensó también con la intención de promover proyectos en beneficio mutuo, vinculados al comercio, turismo, tecnología, medio ambiente, salud, deporte y educación. Nuestra localidad, pionera en este tipo de acuerdos, a la fecha es hermana de más de 20: Porto Alegre (Brasil), Bologna (Italia) y Zaragoza (España) son algunas de ellas, además de la mencionada en EE. UU.

Cuando el próximo 23 de junio Celeste pise por tercera vez en su vida Louisville, se cumplirán tres años de la firma del acuerdo entre las universidades de ambas ciudades, por el cual la joven científica ya tuvo la oportunidad de realizar diversas investigaciones sobre nanomateriales, estudiando en escalas atómicas diversos elementos, como por ejemplo el oro.

“Me pagan los pasajes para que me especialice, aprenda algo nuevo y lo traiga a nuestro país. A su vez, me piden que otro argentino radicado afuera done un equipo”, explicó Celeste. Así, la Argentina recibirá un espectrofotómetro, usado para medir la concentración o reacciones químicas. “Para ellos tal vez sea un equipo un poco viejo, pero a nosotros nos puede servir mucho”, agregó la también investigadora del Conicet.

Similitudes a la distancia

Louisville y La Plata, además de “hermanas”, son ciudades muy similares: tienen casi la misma cantidad de habitantes, un río caudaloso cerca y clima húmedo. Por otra parte, sus calles también son nombradas con números y ambas poseen hipódromos reconocidos. De hecho, allá se corre el tradicional Derby de Kentucky, considerado como “los dos minutos más emocionantes del deporte mundial”.

“La gente es muy simpática. En el barrio en el que viví las otras dos veces que fui, me saludaban todos”, recordó Celeste. A diferencia de sus anteriores experiencias, en esta oportunidad le tocará practicar la docencia. “Voy a dar clases en la universidad, con tres comisiones a cargo”, explicó la egresada en Biología de la Universidad de San Luis, que en 2010 se radicó en La Plata para realizar su doctorado en Química.

Según comentó durante su visita a la redacción de este medio, desde la Universidad de Louisville también le pidieron que armara dos charlas sobre personalidades y acontecimientos destacados del arte local. “Empecé a escribir unas palabras claves sobre música y escritores. De ciencia, les voy a contar sobre los premios Nobel”, concluyó Dalfovo, para quien esta oportunidad representa “algo muy positivo” y, para el resto, un verdadero orgullo.