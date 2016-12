Denunciaron a Uber por evasión tributaria y lavado de dinero

La polémica firma Uber fue denunciada por evasión tributaria y lavado de activos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Según señaló el fiscal de Cámara Martín Lapadú, a cargo de la investigación, se cerró el circuito de la pesquisa financiera de la empresa que, entiende, arrojó delitos tanto a nivel porteño como nacional.

Uber Argentina SRL fue denunciada por evadir los controles fiscales y no pagar tributos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de 2.089.318 pesos, en concepto de Ingresos Brutos. Además, se explicó que la empresa debió haber declarado durante 2016 la suma de 3.656.307,43 de pesos en concepto IVA, pero no lo hizo por no estar inscripta en AFIP.

Uber, según la investigación, obtiene su dinero mediante el cobro de tarjetas de crédito internacionales y esos montos son transferidos fuera del país en un 100 por ciento, mientras que, una semana más tarde, la firma introduce nuevamente el 75 por ciento de ese dinero en el mercado local, a través del pago a sus socios conductores.

Los documentos financieros permitieron confirmar que la facturación de la empresa excede 300.000 pesos mensuales, por lo que se concluyó que las maniobras que realiza la firma de autos de alquiler configuran lavado de activos, un delito penal.