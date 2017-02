Denunció acoso sexual en el micro que viajaba desde Bariloche a Retiro

Una situación angustiante le tocó vivir a una chica que viajaba desde Bariloche a Retiro, cuando padeció el constante acoso de los choferes del colectivo en el que se trasladaba. La joven, oriunda de Monte Grande, publicó en su muro de Facebook los detalles del incómodo momento.

La joven abordó el 26 de enero pasado un micro desde la ciudad rionegrina con destino a Retiro, y denunció que el auxiliar y el chofer realizaron diversas maniobras durante todo el viaje, en un claro acto de violencia machista. Según relató, hasta la hicieron ir a la cabina para que se quede con ellos.

"A lo largo del viaje comencé a sentirme incómoda, muy incómoda, el camarero no paraba de mirarme de manera tan fija que me hacía sentir que me fichaba de los pies hasta la cabeza sin disimular", contó en su muro de Facebook.

Según denunció, en un momento hicieron bajar a todos los pasajeros en una parada, pero a ella la hicieron subir en último lugar y le dijeron que su asiento debía ser ocupado por lo que debería sentarse en otro lado que resultó ser la parte de atrás de una butaca en el piso superior. Al darse cuenta, ella se quejó y le devolvieron su lugar que estaba vació.

En ese momento, el camarero la llamó y le pidió que vaya a la cabina porque había un problema con su boleto y allí le pidieron que se sentara con el chofer. Los dos empleados de la empresa le insistieron en que se quedara con ella, que ahí se iba a sentir mejor. Ella volvió a negarse y regresó a su lugar. Pese a no tener señal, comenzó a mandar mensajes a sus familiares contando lo sucedido. Horas más tarde, mientras dormía se despertó con el auxiliar sentado a su lado.

Finalmente, la joven llegó a su destino donde la esperaban sus familiares y allí denunció todo lo ocurrido. Su posteo en Facebook fue compartido más de 11 mil veces.