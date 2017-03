Descubren la más variada cantidad de huellas de dinosaurios del mundo

Los rastros pertenecen a más de 21 especies distintas. Investigadores aseguran que es un avance sin precedentes

En lo que fue considerado un descubrimiento “sin precedentes” para la historia de la paleontología mundial, al menos 150 huellas pertenecientes a 21 especies de dinosaurios fueron detectadas en un yacimiento australiano conocido como “Jurassic Park”, situado al noroeste de este país, por un grupo de científicos de la Universidad de Queensland. La novedad fue anunciada oficialmente por la casa de altos estudios.

Las pisadas corresponden a diez especies de la clase de los saurópsidos (cuatro de la infraorden ornithopoda), seis de dinosaurios armadillos y cinco de depredadores, detallaron los investigadores. Además, enfatizaron que “la variedad de las huellas no tiene precedentes en el mundo”.

“Entre los rastros está la única prueba confirmada de un estegosaurio en Australia, además de algunos de los más grandes jamás registrados. Asimismo, representa el caudal de marcas con la mayor variedad de especies del mundo. Algunas de las pisadas de los saurópodos tienen 1,7 metros de largo”, precisó el biólogo y geólogo de la Universidad de Queensland, Steve Salisbury, quien dirigió el estudio publicado en Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology.

Salisbury señaló además que el descubrimiento “es extremadamente importante porque supone el primer registro de dinosaurios no aviarios en la mitad occidental del continente y es la única huella de la fauna de especies australianas durante la primera mitad del Cretáceo temprano”.

Las pisadas están en una zona rocosa que tiene entre 127 y 140 millones de años de antigüedad, situada en Walmadany, una región del estado de Australia Occidental que contiene miles de rastros de esta fauna y que fue incluida en el Patrimonio Nacional de ese país en 2011. “Es un lugar mágico, es el Jurassic Park australiano, un paisaje salvaje espectacular”, indicó Salisbury.

Las 150 impresiones identificadas son más viejas que la mayoría de los fósiles descubiertos en la parte oriental de Australia, y se calcula que tienen una antigüedad de entre 90 y 115 millones de años. Los investigadores las examinaron durante más de 400 horas, entre 2011 y 2016, e identificaron 21 tipos de huellas diferentes procedentes de cuatro principales grupos.

El pueblo aborigen Goolarabooloo, habitante tradicional de Walmadany, acudió a Salisbury y su equipo para que investigaran los rastros luego de que el gobierno seleccionara la zona para construir instalaciones de procesamiento de gas natural licuado, por lo que las impresiones pudieron haber sido arrasadas. Preocupados por esa situación, los guardianes nativos del sitio se pusieron en contacto con los paleontólogos para que estudiaran las huellas que conocían, al parecer, desde hace miles de años. Finalmente, el lugar fue calificado como patrimonio nacional en 2011, tras lo cual se abandonó el proyecto de tratamiento del gas.