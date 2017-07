Desempleo joven: los más perjudicados

Dentro de lo adverso que se presenta el mercado laboral actual en La Plata, sobre todo para los jóvenes, las que tienen mayores dificultades para encontrar empleo son las mujeres. Siguiendo el informe del Indec (ver página 11), el 21,4% de ellas no logra conseguir trabajo, mientras que en el caso de los varones ese porcentaje se reduce al 15,7%.

Daniela Rosas tiene 24, secundario completo y busca trabajo desde hace un año. Además de los clasificados y las redes sociales, recorre locales del centro entregando su currículum. “A esta altura no soy exigente, necesito trabajar, por ahora hago changas”, lamenta.

Desde el Centro de Estudios para la Gobernanza afirman que “estos datos evidencian dos cosas: por una parte, el hecho de que, cualquiera sea la evolución, la brecha existente entre los géneros respecto de la actividad, el empleo y el desempleo es significativa. Por otro lado, esto indica que son las mujeres quienes salen del mercado laboral en mayor medida cuando este está en retracción”.

Otro de los obstáculos para muchos jóvenes, sobre todo en los estratos sociales más bajos, es no contar con el secundario completo. “Más de la mitad de los adolescentes no termina el secundario o tiene un atraso significativo en sus estudios”, explicó el sociólogo e investigador de la UCA Eduardo Donza. Ariel Gómez tiene 20 años, es de Altos de San lorenzo y se encuentra en la búsqueda activa desde hace tres meses. Hasta el momento, solo pudo conseguir trabajos temporarios. Ariel sabe cuáles son sus puntos débiles: “No terminé el secundario y me falta experiencia”.

Un mercado cada vez más complejo

A diferencia de unos años atrás, hoy en día no alcanza con un título secundario para asegurarse un trabajo de calidad. El mercado laboral es cada vez más competitivo y, en muchos casos, incluso con un título universitario de grado la búsqueda se torna infructuosa.

Desde la UCA advierten que, incluso entre los sectores medios, cuando los jóvenes consiguen trabajo suele ser en condiciones precarias. Según su informe Precariedad laboral en la Argentina, el empleo de baja calidad (precario y subempleo inestable) alcanza al 54% del total de las personas económicamente activas.

“Es un problema estructural y no tiene solución en el corto plazo”, sostuvo Donza. “El Estado por sí solo no lo puede solucionar. Se requiere de una acuerdo entre los actores involucrados: formadores de precios, sociedad civil, organizaciones de base, sindicatos y partidos políticos, entre otros”, teorizó el sociólogo.

Por su parte, el director de Proyectos del Centro de Estudios para la Gobernanza, Jerónimo Guerrero Iraola, sostuvo que, para revertir esta situación, se necesita generar puestos de trabajo genuino. “Eso es algo que excede a la órbita municipal o provincial, ya que es del orden macroeconómico”, aclaró. En ese sentido, afirmó que se necesitan políticas activas de creación de empleo.

Según el análisis elaborado por el Centro de Estudios, en La Plata, el 34,16% de los jóvenes de entre 16 y 25 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza moderada, mientras que el 12,53% se halla en la pobreza extrema. En ese contexto, Guerrero sostuvo que “el empleo registrado permite el acceso a otros derechos. En efecto, se muestra como un factor importante para salir de la pobreza, pero además habilita la inserción y el ejercicio del derecho al proyecto de vida”.