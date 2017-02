Diez días de reclamos por falta de luz





Cientos de vecinos de la región continúan pidiendo que se les restablezca el servicio. La ausencia de energía sigue provocando problemas con el agua

A diez días del temporal que provocó graves trastornos en la ciudad y dejó al descubierto la falta de inversión y capacidad de respuesta de Edelap, cientos de vecinos de la periferia siguen reclamando que se les restablezca el servicio energético.

Ayer, al mediodía, habitantes de la zona de 7 y 90 reclamaban en un piquete que les resuelvan los inconvenientes suscitados por este tema. “Prometieron que mandarían una cuadrilla a arreglar los problemas, pero así como vinieron se fueron. No tenemos agua. Nos mandaron unos bidoncitos, que para una familia no alcanzan. Habían puesto un generador pequeño, familiar, para todos, para que funcionen las bombas. Pero se quemó y otra vez las cloacas tiraron todo para afuera. Al no andar las bombas se fermenta todo y sale a la calle. Nos dijeron que están trabajando, hasta que lo solucionen seguiremos acá protestando” dijo a este medio Miguel Moreno, un vecino de la zona, que agregó: “Algunos dicen que estos cortes tienen intencionalidad política. La verdad es que con las cloacas así no podemos vivir. Necesitamos que vuelva la luz”.

La zona afectada por el corte va de calle 3 a 116 y de 90 a 94, y perjudica a unas 3.000 personas. “Se decidió llevar el piquete a 7 y 90 para dar mayor visibilidad al reclamo”, explicaron los manifestantes.

Reclamos sin respuesta

“Cumplimos diez días sin luz en 90 esquina 153, Los Hornos. Hicimos el reclamo núm. 597801/05 en Edelap. Y en Oceba el reclamo 675. Todavía hay postes, cables y transformadores caídos sobre 96 y 153”, denunció Sonia Verettoni.

“En calle 49 entre 149 y 150, Edelap atendió el reclamo, y en lugar de reconectar el servicio en mi domicilio retiró los cables dejando el poste caído en la puerta de mi casa. Empeoraron mi situación en lugar de solucionarla, a pesar de ser una de las pocas vecinas que tiene medidor y paga por la energía que consume. El suministro volvió al barrio el miércoles pasado, pero a mi domicilio no”, explicó una vecina de barrio San Carlos.

“Otra vez estamos sin luz en Camino Gral. Belgrano y 447. Esto es vergonzoso. No arreglan nada, sigue el chamuyo”, denunció otra usuaria perjudicada.

En tanto, Mónica Garay, de Gonnet, comentó su situación: “La cosa sigue igual en calle 10 entre 487 y 488: sin luz ni agua”.

En Villa Argüello el panorama tampoco parece mejorar. Una frentista denunció que “hay postes de alta tensión en peligro de caerse y causar un accidente irremediable ubicados en 7 (ex-Génova) entre 131 y 133”.