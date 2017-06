Egresó la primera oficial de control operativo en la Armada

Recibida en la región, su misión es guiar al piloto y copiloto de la aeronave en las operaciones tácticas

La teniente de corbeta Moira Britos Escudero se convirtió en la primera mujer de la Armada en egresar como oficial de control operativo (OCO), luego de culminar el curso habilitante.

Dicha función implica llevar el control táctico de las operaciones de vuelo. Por eso, además del piloto y copiloto, la tripulación de una aeronave está integrada con el OCO, un comunicante y un radarista, que se ocupan de monitorear la situación táctica y de guiar al piloto en la navegación aérea, en función de la misión y las capacidades de la aeronave.

El curso habilitante se realizó en la Base Aeronaval Punta Indio, y tuvo una duración de dos meses. Su objetivo era formar oficiales para el control táctico de las operaciones de vuelo.

La flamante oficial, oriunda de Mar del Plata, afirmó que tomó la decisión de hacer el curso porque se sintió atraída por “la función, la responsabilidad y las actividades que iba a desarrollar”.

Consultada sobre qué le representaba ser la primera mujer oficial en ocupar este rol en una aeronave, la teniente Britos Escudero contó: “A todos nos gusta la idea de ser los primeros en algo. La verdad es que no lo sabía al momento de elegir el curso y ahora tampoco lo pienso, porque realmente me gusta lo que estoy haciendo. Es un lindo detalle en mi carrera, pero lo que me importa son las tareas que puedo desarrollar, más allá de ser la primera, la segunda o la quinta. Sin dudas volvería a elegirlo”.

Desde la sala de pilotos, tras ser destinada en la Estación Secundaria de Comunicaciones de la Base Aeronaval Punta Indio, destacó que esta capacitación “fue una experiencia totalmente distinta, con un vocabulario específico que me interiorizó en otra rama de la Armada”.

Luego del último vuelo de instrucción, el comandante de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, capitán de fragata Gabriel D’Alessandro, la recibió para iniciarla en sus nuevas funciones.

Con respecto de su formación, afirmó: “El hecho de que el OCO tenga experiencia en comunicaciones en unidades de superficie y gane conocimientos desde operaciones aeronavales suma mucho a la integración de los componentes”.