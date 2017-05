El banco de leche materna local ya alimentó a más de 25.000 niños

Ayer, el Hospital San Martín distinguió a un grupo de madres que desinteresadamente obsequian el excedente de lo que producen para sus hijos. Desde su implementación en 2007, la iniciativa contó con la colaboración de más de 3.000 mujeres

Ellas saben mejor que nadie que la lactancia resulta vital para la salud y el desarrollo de sus hijos. Por eso, al advertir que estaban produciendo más leche que las cantidades que sus bebés necesitaban, un grupo de madres decidieron convertirse en donantes del Banco de Leche del Hospital San Martín. Ayer, en un emotivo acto realizado en el nosocomio de calle 1 y 70, fueron homenajeadas por su tarea.

Con ese loable gesto, ellas colaboran activamente para salvar las vidas de muchos niños que se encuentran internados en el área de Neonatología del hospital, ya sea por ser prematuros, por su bajo peso al nacer u otras razones.

El reconocimiento se llevó a cabo en el marco de los festejos del 10º aniversario de la creación del Banco de Leche del Hospital San Martín, que fue el primero en su tipo en la Argentina.

Según datos del Ministerio de Salud de la Provincia, desde su puesta en funcionamiento en 2007 unos 25.414 recién nacidos pudieron ser alimentados gracias a la donación de 6.766 litros de leche de 3.570 mujeres, previo proceso de pasteurización correspondiente.

En 2011, año en que se impulsó la conformación de una Comisión Técnica Asesora en Bancos de Leche Materna, fueron creados cinco bancos más en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza y otro en la Ciudad de Buenos Aires.

Técnicamente, un banco de leche materna es un servicio especializado responsable por la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, que realiza actividades de recolección del excedente de leche de la madre que amamanta, la procesa, controla su calidad, la clasifica, conserva y distribuye. También lleva adelante investigaciones, así como actividades de desarrollo tecnológico, información y educación.

En torno al rol fundamental que cumplen estas madres, Doris Tejada, la jefa de Enfermería del Banco, expresó ante este medio: “En este momento tenemos 41 internados, de los cuales por lo menos 12 reciben leche”.

Como agradecimiento, las homenajeadas entregaron instrumental médico para que pueda ser utilizado por las enfermeras y médicas del organismo.

“Una actividad gratificante”

Jimena Díaz, una de las madres donantes, se acercó al Banco porque estaba experimentando mucha producción. Su pediatra le sugirió que tenía que empezar a sacarse leche manualmente porque se le había generado una mastitis y había levantado fiebre. En una semana juntó casi 3 litros y desde ese día no paró de colaborar. “Es muy gratificante saber que estás ayudando a la calidad de vida de los bebés prematuros”, dijo, emocionada.

Según expresó Ana Tabuenca, jefa médica del Banco de Leche, “estas madres son nuestras heroínas”. “Desde que empezamos con el banco ya pasaron más de 5.000 mamás. En este momento tenemos más de 20 activas. La leche materna es lo mejor que podemos darles a los bebés, porque los protege de por vida”, agregó.

Para donar, tienen que estar sanas, no usar medicación que contraindique la lactancia, no consumir ningún tipo de droga, no fumar, no consumir alcohol y tener la serología del embarazo negativa (HIV, VDRL, toxoplasmosis, mal de chagas, hepatitis B y C).