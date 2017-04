El centro de La Plata, ocupado por manteros

Comerciantes de la ciudad denuncian estar acorralados por la inseguridad y la competencia ilegal que ejercen vendedores ambulantes

Aquello que en tiempos de campañas electorales se prometía como un cambio urbanístico, hoy se transformó en un panorama de “conurbanización”. El rejunte de vendedores ambulantes, manteros y puestos sobre las veredas del centro de la ciudad que ofrecen productos a bajo costo afecta la competitividad de los comerciantes que alquilan locales, pagan impuestos y tasas municipales.

“Así no se puede. Bajaron las ventas y hay más robos. La ciudad es una mugre y encima nos venden en la puerta. No solo eso: nos tapan las vidrieras”, detalló el dueño de un negocio de la avenida 7, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

Desde distintos sectores alertan que la situación preocupa cada vez más y que la falta de controles desde el Municipio da vía libre a una situación que, de continuar, podría volverse insostenible.

“Los que están en la calle no pagan impuestos. Es algo desleal y no tendrían que existir. Hay que proteger a los comerciantes que les pagamos a los empleados. La Municipalidad hace la vista gorda y al otro día vuelven, no pasa nada”, confesó a este medio la dueña de un negocio de calle 12.

Como si esto fuera poco, para los comerciantes es cada vez más frecuente encontrar sus locales con roturas en las ventanas e incluso derrumbes de puertas. “Es una modalidad mediante la cual tumban los ingresos de los negocios a las patadas, se llevan la plata de las cajas registradoras y salen corriendo”, agregaron distintas fuentes del sector.